Szybkie ładowanie mocą 125 W. Oppo zdradzi szczegóły 15 lipca

Oppo przymierza się do zaprezentowania kolejnej wyjątkowo szybkiej metody ładowania smartfonów. Tym razem proces ma bazować na ładowaniu mocą aż 125 W. Dla porównania, w ubiegłym roku Oppo prezentował 65-watowe ładowanie Super VOOC 2.0, które pozwalało naładować do pełna smartfon z akumulatorem 4000 mAh zaledwie w 30 minut.

Ładowanie mocą 125 W umożliwiłoby więc ładowanie takiego samego urządzenia do pełna w nieco ponad kwadrans. Szczegóły nie są na razie znane, ale mamy je poznać już na dniach, bo 15 lipca. Obecnie dysponujemy tylko krótkim teaserem opublikowanym na Twitterze. Zakładając podobne podejście, jak przy poprzedniej tego typo prezentacji, Oppo zapewne od razu zapowie, kiedy nowa technologia trafi do konkretnego, nowego smartfona.

