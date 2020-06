T-Mobile uruchamia sieć 5G w Polsce. Start 9 czerwca, są mapy zasięgu

Udostępnij:

T-Mobile dołącza do wyścigu na innowacje i już 9 czerwca uruchomi w Polsce komercyjną sieć 5G. Jeszcze w tym miesiącu jej zasięgiem będzie objętych 6 milionów osób, a to dzięki instalacji 1600 stacji bazowych na terenie całego kraju. W ten sposób, na stosunkowo dużym obszarze Polski, użytkownicy korzystający z usług T-Mobile będą mieli dostęp do szybkiego internetu w ramach sieci piątej generacji.

Od jutra z 5G w T-Mobile będą mogli skorzystać klienci z Warszawy i okolic, Łodzi, Krakowa, Poznania, Wrocławia, Płocka, Opola, Częstochowy, Rzeszowa, Bielska-Białej, Kielc oraz Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego. T-Mobile dodaje, że do końca miesiąca zasięgiem objętych będzie 46 miejscowości w kraju. Sieć będzie działać na częstotliwości 2100 MHz.

T-Mobile Polska pisze scenariusz przyszłości - już 9 czerwca 2020 r. startuje 5G! 🚪🗝🎉 #join5G i weź udział w wielkiej, technologicznej rewolucji! 📲 To #JakoscKtoraKochasz. https://t.co/iURHgXfXYq pic.twitter.com/SJSAPqH6rp — T-Mobile Polska (@TMobilePolska) June 8, 2020

Aby w praktyce z niej skorzystać, konieczne jest posiadanie urządzenia (smartfona lub routera) obsługującego 5G na tym paśmie. Niezbędny będzie także dowolny plan taryfowy T-Mobile oferowany od września 2019 roku (w przypadku klientów indywidualnych) lub taryfa MagentaBIZNES, w przypadku klientów biznesowych.

– Dziś z dumą ogłaszam komercyjne uruchomienie sieci 5G w T-Mobile – powiedział Andreas Maierhofer, Prezes Zarządu T-Mobile Polska. – Nie chcemy czekać na to, co przyniesie przyszłość, tylko ją tworzyć (...) Nie ograniczamy się do jednego, niewielkiego obszaru, a uruchamiamy usługę w szerokiej skali (...) Dzisiaj budujemy trwałą podstawę do rozwoju tej technologii, aby w kolejnych miesiącach i latach, bazując na nowych częstotliwościach, zaoferować użytkownikom pełnię możliwości technologii 5G.

T-Mobile dodaje, że dostęp do 5G nie wiąże się z dodatkowymi opłatami, a ponadto dla klientów "firmowych" został zniesiony limit prędkości transferu. Jak czytamy w regulaminie "5G w T-Mobile", szacunkowa maksymalna prędkość pobierania i wysyłania danych w ramach 5G będzie wynosić odpowiednio 130 i 50 Mb/s.

5G w T-Mobile – mapy zasięgu

Wszystkie informacje o sieci 5G w T-Mobile można znaleźć na specjalnej podstronie. Wśród informacji na niej zawartych, można znaleźć mapy ukazujące przewidywany zasięg 5G od 9 czerwca w największych polskich miastach. Oto one:

Zasięg 5G w Bielsku-Białej, fot. T-Mobile. Zasięg 5G w Częstochowie, fot. T-Mobile.

Zasięg 5G w Górnośląskim Okręgu Przemysłowym, fot. T-Mobile. Zasięg 5G w Kielcach, fot. T-Mobile.

Zasięg 5G w Krakowie, fot. T-Mobile. Zasięg 5G w Łodzi, fot. T-Mobile.

Zasięg 5G w Opolu, fot. T-Mobile. Zasięg 5G w Płocku, fot. T-Mobile.

Zasięg 5G w Poznaniu, fot. T-Mobile. Zasięg 5G w Rzeszowie, fot. T-Mobile.