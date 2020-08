TOP3 dobrychprogramów do zarządzania hasłami, czyli popularne menedżery

Udostępnij:

Liczba haseł do zapamiętania rośnie lawinowo. Na długiej liście znajdziemy loginy do sklepów, banków, blogów czy innych youtubów, fejsbóków i instagramów. Zapanować nad tym w tradycyjny sposób jest trudno, a żółta karteczka wydaje się już za mała.

Oczywiście z pomocą przychodzą popularne przeglądarki, które funkcje zapamiętywania haseł mają wbudowane od lat. Jednak nie każdy zdecyduje się na powierzenie tak cennych danych zewnętrznym podmiotom. Dlatego nie dziwi fakt, że jest kategoria programów, które cieszą się zaufaniem i popularnością, to menedżery haseł, a to nasze TOP3 popularności tego typu aplikacji w naszym katalogu oprogramowania.

3. 1Password (liczba pobrań 12 483)

To znana aplikacja, która na pecty przyszła z Mac OS. Tam aplikacja jest uważana za najlepszą i trudno się z tym nie zgodzić. Jest to jedyna, płatna aplikacja w naszym zestawieniu ( 35,88 USD bez VAT), tym bardziej zaskakuje jej popularność na komputerach z systemem Windows.

Program jednocześnie jest menadżerem haseł jak i narzędziem chroniącym dostęp do komputera. W 1Password, oprócz danych logowania do stron internetowych, przechowywać możemy między innymi dane bankowe, bezpieczne notatki, klucze licencji na oprogramowanie, a także wszelkiego rodzaju dane personalne. Interfejs aplikacji jest bardzo intuicyjny i logicznie uporządkowany. Po lewej stronie głównego okna mamy dostęp do kategorii danych zapisanych w sejfie. Po wybraniu jednej z nich wyświetlą się posegregowane alfabetycznie pozycje. Dostępna jest także wyszukiwarka, która działa szybko i sprawnie. Wszystkie dane można wygodnie przeglądać lub kopiować do schowka w miarę potrzeby. Te, do których często zaglądamy, możemy oznaczyć jako ulubione. 1Password posiada funkcję audytu bezpieczeństwa, dzięki czemu poinformuje nas, które hasła się powtarzają lub są już stare i zasugeruje zmianę.

Dla chętnych jest opcja bezpłatna do wypróbowania na 30 dni. Wymagane jest podanie numeru karty kredytowej. Jeśli zrezygnujecie wcześniej, opłata nie zostanie naliczona.

2. AI RoboForm (liczba pobrań 23 529)

To wyjątkowo prosty, ale skuteczny program, który integruje się z przeglądarką i dodatkowo ląduje w zasobniku systemowym, skąd mamy dostęp do wszystkich jego opcji. Podczas instalacji automatycznie wykrywa jakiej przeglądarki używamy i dodaje odpowiednie rozszerzenie.

AI RoboForm potrafi generować bezpieczne, losowe hasła, przechowywać personalne informacje wyłącznie na komputerze użytkownika, wypełniać informacje personalne w formularzach online, szyfrować hasła i dane personalne za pomocą algorytmu 3-DES, drukować, archiwizować i przywracać hasła, zachowywać hasła wpisane w przeglądarce, synchronizować notatki i dużo więcej.

Z pewnością przydatną funkcją jest import już zapisanych haseł z używanej przeglądarki lub innych menedżerów haseł. Wszystkie wrażliwe dane zapisywane są lokalnie na dysku.

1. KeePass Password Safe (liczba pobrań 108 837)

I czas na najpopularniejszy program w naszym rankingu. To bezpłatny, otwartoźródłowy, lekki i łatwy w użyciu menedżer haseł dla systemów Windows, Linux i Mac OS X, z portami dla systemów Android, iPhone/iPad i innych urządzeń mobilnych. To z pewnością mnogość portów tego programy przyczyniła się do jego ogromnej popularności.

KeePass Password Safe pozwala na przechowywanie wszystkich poufnych informacji w bazie danych, która jest zabezpieczona jednym hasłem właściciela, więc wystarczy, że użytkownik zapamięta tylko jedno hasło by otworzyć całą bazę danych. Bazy danych są szyfrowane przy użyciu najlepszych i najbezpieczniejszych obecnie znanych algorytmów szyfrowania, AES i Twofish. Aplikacja pozwala na sortowanie i wyszukiwanie haseł, export ich do plików TXT, HTML, XML, CSV czy XSL oraz import z CSV, CodeWallet(Pro) TXT i plików TXT z Password Safe v2 oraz 20 innych.

Dodatkowo program wyposażony jest w bardzo dobry generator haseł, a obsługa wtyczek poszerza jego funkcjonalność np. o możliwość tworzenia automatycznych kopii zapasowych danych, import PIN-ów itp.

Tak wygląda TOP3 najpopularniejszych menedżerów haseł dostępnych w katalogu oprogramowania dobrychprogramów. Jak widać programy są bardzo podobne do siebie a ich działanie jest banalnie proste, ale i skuteczne. Tak jak pisałem wyżej, części użytkowników może wystarczyć funkcjonalność dzisiejszych przeglądarek. Wygląda jednak na to, że świadomi zagrożeń zaawansowani konsumenci, korzystają z przytoczonych rozwiązań.

A jak wygląda to w Waszym przypadku? Jesteście w większości, której wystarczy funkcjonalność przeglądarek czy korzystacie z powyższych aplikacji, a może używacie innych rozwiązań? Czekamy na Wasze komentarze.