Tesla oficjalnie w Polsce. Konfigurator jest już w internecie, można złożyć zamówienie

Tesla jest już oficjalnie dostępna w Polsce. Producent aut elektrycznych uruchomił polską witrynę i konfigurator, dzięki któremu można sprawdzić ceny i zamówić swój wymarzony Model S, Model 3 czy Model X. Nie są to z pewnością samochody na każdą kieszeń, jednak zamożniejszych klientów gotowych na podróżowanie w pełni elektrycznym autem z pewnością ucieszy fakt, że Teslę można w końcu "tak po prostu" zamówić w Polsce.

Aby wybrać swoją Teslę, należy odwiedzić polską stronę, a następnie wskazać model i rozpocząć składanie niestandardowego zamówienia. Cennik otwiera najuboższa wersja Modelu 3, za którą trzeba zapłacić niespełna 195,5 tys. złotych. Już w tej wersji pojazd przyspiesza do 100 kilometrów na godzinę w mniej niż 6 sekund, osiąga 225 km/h i oferuje zasięg 409 kilometrów według normy WLTP.

Tesla ma już oficjalny polski konfigurator, fot. Oskar Ziomek.

Konfigurator Tesli jest stosunkowo prosty, w efekcie czego wybór auta sprowadza się tylko do kilku kroków. Na kolejnych etapach można między innymi wybrać kolor wnętrza, felgi i lakier, jednak nie należy się spodziewać wielu dodatkowych opcji. W przypadku Modelu S jedyną dostępną jest zdolność samodzielnej jazdy wymagająca dopłaty – bagatela – 39 tysięcy złotych. Wybierając wszystkie opcje i najwyższe osiągi, Model S oraz Model X mogą kosztować nawet ponad pół miliona złotych.

Co ciekawe, choć konfigurator Tesli nie jest skomplikowany, można w nim dostrzec błędy. W przypadku Modelu 3 można na przykład zamówić dodatkowy komplet kół z oponami zimowymi, który na liście opcji wyświetla się jako dodatek (zależnie od wersji) nawet za niecałe 114 tysięcy złotych. Kiedy już jednak zostanie wybrany, okazuje się, że cena to niespełna 20 tysięcy. Zdrowy rozsądek podpowiada, że to ta druga jest faktyczną kwotą, jaka zostanie doliczona do faktury.

W chwili pisania niniejszego tekstu, prognozowany termin odebrania dowolnej Tesli skonfigurowanej w ten sposób, to listopad 2020 roku. W przypadku zapłaty gotówką, złożenie zamówienia wiąże się z opłatą 500 złotych. W końcową cenę wliczony jest między innymi transport do miejsca docelowego, czyli najpewniej po prostu pod dom klienta.