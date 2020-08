TikTokerzy udają... ofiary Holokaustu w niebie. Niepokojący trend

Udostępnij:

Czy tego chcemy, czy nie, portale społecznościowe są coraz częściej siedliskiem bardzo dziwnych idei. Ostatnimi czasy ciągle mamy na nich do czynienia z teoriami spiskowymi i fake newsami, ale trzeba przyznać, że na tle nowej tiktokowej mody maszty 5G strzelające koronawirusem wydają się dosyć zwyczajne.

Użytkownicy TikToka wpadli bowiem na pomysł udawania ofiar Holocaustu, które przemawiają z nieba. Tak, to nie pomyłka. TikTokerzy w swoich filmach wystylizowali się na zakatowanych więźniów obozów koncentracyjnych i opisywali w nich swoją "śmierć". Wszystkie tego typu treści opatrzone zostały hashtagami #Holocaust oraz #heaven i zebrały tysiące wyświetleń.

Oczywiście od razu nasuwa się tu jedno pytanie: po co?

Jedna z TikTokerek biorących udział w akcji, 17-letnia dziewczyna ze stanu New Jersey w USA, powiedziała portalowi Insider, że nagrała swoje wideo, żeby "edukować ludzi" i ponieważ czuła, że "to ważne, żeby podzielić się tymi historiami". Postać, którą udawała w swoim wideo, opisywała, że "razem ze swoją rodziną została deportowana do Auschwitz, gdzie zostali zagazowani".

the outfit choice was not over looked either 🤬🤬 @tiktokcreators pic.twitter.com/jHz5Bz2hlj — Patricia🏳️‍🌈✡️ (@Mowgli_Lincoln) August 18, 2020

Inna użytkowniczka, 15-letnia McKayla z Florydy, tłumaczyła portalowi Wired, że "chciała szerzyć świadomość, dzieląc się historią swojej żydowskiej babci".

O ile rzeczywiście część nastolatków miała dobre intencje – inna część zapewne po prostu podążała za trendem – to kontrowersyjna forma treści wywołała u wielu ludzi niesmak i oburzenie.

Krytycznie do "trendu" podeszło także amerykańskie Muzeum Holokaustu. Diane Saltzman reprezentująca tę instytucję podkreśliła, że "naśladowanie doświadczeń Holokaustu hańbi pamięć o ofiarach, jest obraźliwe dla ocalałych i trywializuje historię".