Trump przedłuża blokadę na Huawei i ZTE. Kolejny rok wojny handlowej z Chinami

Prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump przedłużył dekret zabraniający współpracy amerykańskich firm z Huawei. Tym samym rozporządzenie zaproponowane przez Departament Handlu o częściowym ułaskawieniu chińskiej firmy zostało odrzucone. Trump nie ma litości dla Chińczyków.

Kilka dni temu Reuters informował o rozporządzeniu zaproponowanym przez Departament Handlu USA. Urzędnicy proponowali częściowe ułaskawienie Huawei. Chodziło im o pomoc chińskiej firmy w budowie infrastruktury sieci 5G, z racji na jej doświadczenie i pracujący w niej szereg ekspertów w tej dziedzinie. Skończyło się na nadziei.

Donald Trump ignorując zalecenia Departamentu Handlu przedłuża rozporządzenie. Przypomnijmy, ogłasza w nim stan wyjątkowy i zakazuje amerykańskim firmom współpracy z firmami uznanymi za stanowiące zagrożenie dla bezpieczeństwa narodowego. Tym samym tzw. "ban na Huawei" przedłuża się oficjalnie do maja 2021 roku.

As I have said for a long time, dealing with China is a very expensive thing to do. We just made a great Trade Deal, the ink was barely dry, and the World was hit by the Plague from China. 100 Trade Deals wouldn’t make up the difference - and all those innocent lives lost!