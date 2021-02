Tryb antyalkoholowy dla smartfonów. Chiński producent opatentował tę funkcję

Udostępnij:

"Piłeś? Nie pisz" – to powiedzenie już kilka lat temu zadomowiło się w codziennej mowie Polaków. Jednakże nie tylko w naszym kraju znany jest problem niefortunnego korzystania z telefonu po spożyciu alkoholu. Chiński producent telefonów komórkowych opatentował "tryb antyalkoholowy", blokujący dostęp do niektórych funkcji.

Pomysł firmy Gree Electronics może sprawić, że użytkownik pod wpływem alkoholu nie przeprowadzi czynności, które mogłyby mu zaszkodzić. Tryb antyalkoholowy miałby za zadanie, utrudnienie użytkownikowi wykonywania rozmów oraz wysyłania SMS-ów. Niektóre aplikacje miałyby zostać całkowicie zablokowane, a część z funkcji byłaby ukryta. O sprawie informuje serwis Android Authority.

Wszystko zależałoby oczywiście od preferencji użytkownika, które ustaliłby jeszcze przed uruchomieniem trybu. Jednym ze sporych minusów opatentowanego przez Gree rozwiązania jest to, że nie włączy się ono automatycznie. Użytkownik musi poinformować swój telefon, że spożywa alkohol. Jeśli zapomni tego zrobić, funkcja na niewiele mu się zda.

Aby wyłączyć tryb antyalkoholowy, użytkownik musi przejść przez weryfikację trzeźwości, którą także wcześniej sam ustalił. Nie wiadomo, jak dokładnie ma wyglądać taki proces. Możemy jednak zakładać, że będą to skomplikowane obliczenia czy łamigłówki, z którymi nie poradzi sobie człowiek w stanie nietrzeźwości.

Póki co patent należy do niewielkiej chińskiej firmy, znanej jedynie w Państwie Środka. Niewykluczone jednak, że jej twórcy spróbują sprzedać licencję na korzystanie z tego trybu innym chińskim producentom smartfonów. Tego typu rozwiązanie chociaż nie rozwiąże problemu samego picia, to może zniwelować szkody, które dodatkowo mógłby wyrządzić sobie użytkownik telefonu.