Twitter: podajesz dalej artykuł nie czytając go? Dostaniesz upomnienie

W świecie rządzonym przez nagłówki oraz skalkulowanym na polaryzujące reakcje, czytanie ze zrozumieniem staje się wyjątkowo cenioną umiejętnością. Serwis Twitter testuje teraz nową funkcję. Ma ona w teorii zachęcać ludzi do częstszego czytania udostępnianych przez nich treści.

Twitter rozpoczął testy nad wyżej wymienioną funkcją już w czerwcu 2020 r. Jednak wtedy dostęp do niej mogło uzyskać jedynie ograniczone grono osób. Teraz będą mogli przetestować ją wszyscy.

Jak to działa? Załóżmy, że zobaczyliśmy jakiś artykuł na Twitterze. Domyślnie widzimy jedynie nagłówek, ale aplikacja (mówimy tu o wersji na smartfonach z Androidem / iOS) umożliwia nam przeczytanie artykułu z jej poziomu (podobnie do Facebooka). Jednakże, jeśli postanowimy w ogóle nie "wejść" w link, który uchwycił naszą uwagę, a chcemy podać go dalej na Twitterze – ujrzymy ostrzeżenie.

What’s next:

🔜 Making the prompt smaller after you’ve seen it once, because we get that you get it

🔜Working on bringing these prompts to everyone globally soon 👀 pic.twitter.com/08WygQi06G