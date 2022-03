Twitter uruchomił specjalną wersję swojego serwisu, do której da się dotrzeć w sieci Tor. Chodzi o wirtualną sieć z mechanizmami zapobiegającymi śledzeniu, bo nie ma tu mowy o jakiejkolwiek analizie ruchu. Tor pozwala więc korzystać z sieci anonimowo, a przez to omijać wiele zabezpieczeń. Niestety, siłą rzeczy, Tor jest również kojarzony z "internetowym podziemiem", do którego dostęp jest w ten sposób często uzyskiwany.