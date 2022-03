Problem w Rosji. Facebook, Twitter i inne serwisy podobno nie działają

Serwis CNET, bazując na wpisie dziennikarza Der Spiegel, informuje o blokadzie dostępu do Facebooka, Twittera, witryn z wiadomościami i sklepów z aplikacjami na terenie Rosji. W mediach społecznościowych da się także dotrzeć do innych zgłoszeń tego rodzaju pochodzących rzekomo od obywateli Rosji, ale to z kolei potwierdzałoby, że problem jest tylko częściowy lub da się go ominąć korzystając z VPN-a.