Twitter wprowadza nowy algorytm. Wykryje wpisy obrażające kobiety

Udostępnij:

Twitter zadecydował o wprowadzeniu algorytmu, który zajmie się sprawą obrażania kobiet. Jeśli okaże się skuteczny, to wkrótce mizoginia może zniknąć z serwisu.

Od dłuższego czasu Twitter rozwija nowe narzędzia, których zadaniem jest sprowadzenie twitterowej dyskusji do poziomu godnego inteligentnej rasy. Stosowanie przekleństw jest wykrywane już podczas tworzenia wpisu. Jeśli odpowiadasz na czyjś wpis w sposób niezgodny z regulaminem, często zdarza się tak, że Twitter poprosi cię o zmianę treści. Nie jest to jednak przymus.

Nowy algorytm dla Twittera opracowali naukowcy z australijskiego Uniwersytetu Technologicznego w Queensland. Jak zaobserwowali badacze, obrażanie kobiet, groźby, nawoływanie do molestowania, gwałtów i tym podobne, znacznie rozpowszechniły się w sieci w ciągu ostatnich kilku lat. Szczególnie widać to w mediach społecznościowych, gdzie do głosu dochodzą miliony użytkowników, którzy często kryją się pod anonimowym imieniem i nazwiskiem.

Dzięki zastosowaniu "wyrafinowanego i dokładnego" algorytmu do wykrywania takich postów na Twitterze będzie ich znacznie mniej. Naukowcy mówią nawet o milionach mizoginistycznych tweetów. I również na podstawie miliona znalezionych przez nich wpisów "nakarmiono" algorytm, którego zadaniem będzie ich wykrycie.

fot. Twitter

Nowy algorytm będzie stale rozwijać się na podstawie wykrywanych przez niego tweetów. Kluczowe hasła, którymi dotąd się kierował to przede wszystkim: Whore (dziwka), slut (szmata) i rape (gwałt). Możemy być pewni, że wpisy zawierające jedno z tych słów, będą weryfikowane przez algorytm.

Największym wyzwaniem naukowców, będzie nauczenie algorytmu, aby rozumiał kontekst każdego wpisu. Przykładowo wyrażenie "wracaj do kuchni" rozumiane dosłownie, może nie wydawać mu się złośliwe. Badacze twierdzą, że ich algorytm będzie w stanie rozpoznawać tego typu obrazy i również je zgłaszać. Jak dotąd, jego skuteczność w wykrywaniu mizoginii wyniosła 75 proc.