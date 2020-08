UOKiK wziął się za UPC. Firma musi zmienić praktyki dotyczące sprzedaży zdalnej

Udostępnij:

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów zobowiązał firmę UPC do zmiany praktyk dotyczących zawierania umów na odległość, tj. przez internet lub telefon. W opinii regulatora dochodziło do szeregu naruszeń, polegających na ograniczaniu dostępu do informacji i niezgodnym z prawami konsumenta formatem zmiany treści umów.

"Na podstawie art. 28 ust. 1 i 2 w zw. z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (t.j. Dz. U. z 2029 r., poz. 1076 ze zm.), po przeprowadzeniu postępowania w sprawie praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów, w toku którego zostało uprawdopodobnione na podstawie okoliczności sprawy, że UPC Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie stosowała praktyki naruszające zbiorowe interesy konsumentów, o których mowa w art. 24 ust. 2 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów" – czytamy w decyzji nr DOZIK/2020 z dnia 15 lipca 2020 r.

Jak ustalono, UPC nie informowało o możliwości odstąpienia od umowy w ciągu 14 dni, do czego obliguje ustawodawstwo. Nie potwierdzało też zmiany warunków umowy w przypadku tych klientów, którzy nie wyrazili zgody na dostarczanie dokumentów drogą elektroniczną. Czynił to dopiero monter. Idąc dalej, warszawska spółka ignorowała konieczność uzyskania potwierdzenia zmiany warunków świadczenia usług na nośniku trwałym, ograniczając się do rozmowy telefonicznej, a zawarcie umowy potwierdzała poprzez komunikat na stronie, nie zaś, ponownie, na nośniku trwałym.

UOKiK nakazuje zmiany. Chcąc zawrzeć lub zmodyfikować umowę, której warunki ustalono na odległość, UPC musi uzyskać od klienta wyraźnie potwierdzenie po przekazaniu nowych warunków. Do tego wprowadzi do komunikacji nośniki trwałe i uzupełni brakujące informacje.

Poza tym klienci, którzy złożyli reklamację w związku z powyższymi praktykami w dniach od 25 grudnia 2014 r. do daty ich zaniechania, mają prawo ubiegać się o rekompensatę. Na czas dwóch-trzech okresów rozliczeniowych operator powinien przygotować dla nich jakiś prezent, np. podwyższenie pakietu internetu bądź udostępnić dodatkowy pakiet kanałów. Eksabonenci otrzymają natomiast między 20 a 30 zł rekompensaty pieniężnej, albo możliwość podpisania nowej umowy na korzystniejszych niż w katalogu warunkach.