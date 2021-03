USA zablokowały Huawei na dobre. Biden wprowadził dodatkowe ograniczenia

Udostępnij:

Nowa administracja USA właśnie pokazała, że nie ma zamiaru zmienić podejścia w stosunku do Huawei. Firma została uznana za zagrożenie dla bezpieczeństwa narodowego i co więcej, tym razem chodzi także o infrastrukturę sieciową.

Kolejny zakaz współpracy z firmą Huawei wchodzi w życie lada chwila. Władze USA poinformowały już część dostawców sprzętu Huawei Technologies Co. o nowych, zaostrzonych warunkach. Dotyczą wcześniej zatwierdzonych produktów, stosowanych do budowania infrastruktury 5G. Od teraz ich sprzedaż będzie zakazana.

Mowa o półprzewodnikach, bateriach czy antenach do urządzeń 5G. W tym momencie Stany Zjednoczone całkowicie zablokowały już Huawei, sprawiając niejako kłopot swoim lokalnym firmom. Wielu dostawców zamówiło już spore partie sprzętu, którego będzie trzeba się jakoś pozbyć.

Decyzja nowej administracji jasno wskazuje, w którym kierunku potoczy się sprawa Huawei. Chociaż pojawiały się doniesienia, że Joe Biden może chcieć powrócić do współpracy z firmą, to najwyraźniej były one fałszywe. Nowy zakaz uznano niejako za dopięcie tego, o czym zapomniała poprzednia administracja. W końcu ludzie Trumpa zabronili współpracę z częścią korporacji Huawei zajmującą się produkcją smartfonów, komputerów czy innej elektroniki, ale zapomnieli o telekomunikacji.

"Z jednej strony jest to porządkowanie i poprawianie błędów poprzedniej administracji" - powiedział William Reinsch, były podsekretarz ds. handlu, w rozmowie z Bloomberg. "Istnieje ponadpartyjne poparcie dla twardej ręki w zakresie wymiany technologii z Chinami i właśnie to pokazano" - dodaje Reinsch.