Unreal Engine w studiu TVP. Silnik posłuży do przedstawiania prognozy pogody

Kojarzycie emitowane od czasu do czasu podczas "Wiadomości" trójwymiarowe obiekty? Jednym z nich był np. Myśliwiec F-35, wygenerowany z wykorzystaniem silnika Unreal Engine. TVP1, TVP2 i TVP Info wykorzystają teraz tę technologię do przedstawiania prognozy pogody.

Kilka dni temu zaprezentowano demo nowej wersji Unreal Engine 5. Te dwa słowa to coś mocno zakorzenionego w pamięci każdego gracza, nawet tego niedzielnego. Rozwijany od ponad 16 lat silnik oferuje już masę możliwości i deweloperzy chętnie po niego sięgają. Dzięki niemu powstały dziesiątki kultowych gier.

Ale tworzenie gier to nie jedyny sposób wykorzystania Unreal Engine. To "maszynka" do tworzenia scen z obiektów 3D, a więc można z niego skorzystać także do tworzenia hologramów czy filmów. Jak się okazuje, teraz jego możliwości ma zamiar wykorzystywać TVP1, TVP2 i TVP Info każdego dnia. Nadchodzi ulepszona wersja prognozy pogody.

Zmieniamy się dla Was. Już wkrótce prognozy pogody w TVP, produkowane przez Telewizyjną Agencję Informacyjną, zyskają nową niezwykłą oprawę. Po raz pierwszy w Polsce, w tej skali wykorzystamy technologię Unreal - znaną z gier komputerowych pic.twitter.com/ipjEShwPcI — Jarek Olechowski (@OlechowskiJarek) May 19, 2020

- Czegoś takiego nie ma nikt. Prognoza będzie nadawana teraz w nowoczesny, ultra realistyczny sposób. Jesteśmy pierwszym w Polsce nadawcą, w tej skali wykorzystującym tę technologię - mówi dla portalu WirtualneMedia Jarosław Olechowski, dyrektor Telewizyjnej Agencji Informacyjnej. Nową odsłonę prognozy pogody zobaczymy jeszcze w tym tygodniu.

Za stworzeniem scenografii stoi polskie studio Platige Image. TVP współpracuje z firmą już od ubiegłego roku, a pierwszym efektem było oddanie do użytku nowego studia "Wiadomości". Operatorzy wykorzystują w nim między innymi technologię Virtual Window. Umowa zawarta między TVP i Platige Image mówi o współpracy przez 21 miesięcy.