Uwaga na kupony z "Decathlon Polska". Ktoś podszywa się pod znaną sieć sklepów

Przeglądając Facebooka uważaj na promocje oferowane przez "Decathlon Polska". Ktoś podszywa się pod sieć znanych marketów ze sprzętem sportowym i zachęca do wypełnienia ankiety. W zamian mają być rozdawane kupony na zakupy, jednak w praktyce – chodzi o zdobycie danych osobowych i wyrażenie szeregu zgód marketingowych na jednej ze stron, do których prowadzi link.

Post, który można znaleźć na Facebooku, jest następującej treści: "Decathlon obchodzi 28. rocznicę w Polsce. Z przyjemnością informujemy, że Decathlon zakończył 28 lata w Polsce W tym szczęśliwym momencie rozdajemy kupony pobytowe Decathlon. Po prostu zarejestruj się tutaj (...) i odbierz kupon".

Fałszywy post na Facebooku jest sponsorowany – ma dotrzeć do jak największej liczby osób, fot. Oskar Ziomek.

Pomijając wątpliwą jakość komunikatu, znawcy tematu szybko zorientują się, że coś jest nie tak. Okazuje się bowiem, że Decathlon jest na polskim rynku dopiero 19, a nie aż 28 lat. Post jest sponsorowany, ale strona "Decathlon Polska", na której się pojawił, została założona 13 lipca bieżącego roku, a w chwili pisania niniejszego tekstu liczbę jej polubień da się pokazać na palcach jednej ręki.

Kolejny problem to załączony link. Ten prowadzi do otwartego formularza Google, gdzie użytkownik musi odpowiedzieć tylko na dwa ogólne pytania związane ze sportem, aby uzyskać szansę na kupon rabatowy. Po udzieleniu odpowiedzi dowiaduje się, że oczywiście zakwalifikował się do wygranej, a żeby dopełnić formalności musi podać swój adres e-mail lub szereg danych (w tym imię, nazwisko i datę urodzenia), akceptując przy tym kilka regulaminów.

Wystarczy odpowiedzieć na dwa pytania, aby szybko okazało się, że istotą jest przejście na inną, spreparowaną stronę, fot. Oskar Ziomek.

Niewykluczone, że na tym etapie oszustwo przyjmuje różną postać – link załączony w formularzu prowadzi bowiem przynajmniej do dwóch różnych spreparowanych stron. Obydwie, na które trafiliśmy, są jednak przygotowane niedbale i potrzeba sporo nieuwagi, by nie zorientować się, że nie jest to dzieło twórców witryny sklepu sportowego Decathlon.

Paradoksalnie, jak wynika ze wstępnej analizy załączonych regulaminów, biorący udział w loterii nie naraża się na subskrypcję jakiejś płatnej usługi. "Uczestnictwo w Konkursie nie jest w żaden sposób uzależnione od zakupu jakichkolwiek towarów, korzystania z odpłatnych usług i/lub uiszczenia jakichkolwiek opłat za na rzecz PELEMA PTE. LTD., jego partnerów lub jakichkolwiek innych podmiotów, organizacji czy spółek zaangażowanych w organizację Konkursu" – czytamy w jednym z punktów.

Jednocześnie uczestnik musi świadomie zaakceptować, że jego dane zostaną przekazane Partnerom. Ich lista jest bez problemu dostępna i obecnie składa się z 15 pozycji. Wśród nich firmy z Niemiec, Francji, ale także Polski.

Decathlon poinformowany. 14 lipca "zajmie się sprawą"

O podszywaniu się pod markę Decathlon Polska informują już sami użytkownicy Facebooka. My skontaktowaliśmy się z biurem prasowym Decathlona i mimo później pory uzyskaliśmy zapewnienie, że jutro – 14 lipca – temat zostanie wzięty na tapet. Liczymy przy tym na dodatkowe informacje – niniejsza publikacja zostanie zaktualizowana, gdy tylko poznamy więcej szczegółów.