Webinary w Polsce. W jeden dzień da się zarobić tyle, co przeciętny Polak w rok

Świat, nawet po zażegnaniu pandemii, raczej nie wróci do stanu sprzed niej. Zdążyliśmy już zauważyć, jak bardzo technologie pomagają nam w nowej rzeczywistościi. Korzystanie z nich może być zarazem niezwykle dochodowym zajęciem, szczególnie w przypadku webinarów, czyli specjalistycznych spotkań w formie wideo, organizowanych drogą internetową, z możliwością interakcji uczestników.

Według danych polskiego ClickMeeting, dzięki tylko ich platformie webinarowej w 2020 roku w Polsce zarobiono aż 2,5 mln złotych. Co ważne, średni zarobek płatnych webinarów to prawie 1 tys. zł. Rekordowy webinar pozwolił nawet zarobić jednemu ze szczęśliwców aż 57 tys. zł. Nie jest to trend tylko w Polsce, a w całej Europie. Poniżej można zobaczyć, jak radzą sobie nasi sąsiedzi.

44 procent organizatorów webinarów traktuje je oraz wideokonferencje jako stałe źródło dochodów - możemy wyczytać w raporcie ClickMeeting. Są one popularne zarówno w korporacjach na kilkanaście tysięcy osób, ale i wśród freelancerów.

Z takich rozwiązań korzystają przede wszystkim szkoleniowcy, trenerzy biznesu, marketingowcy, sprzedawcy i edukatorzy.

Rok 2020 był prawdziwym boomem dla tego typu wydarzeń, a patrząc wyłącznie na platformę ClickMeeting, liczba webinarów zrosła aż o 162 proc. rok do roku. W 2020 r. płatnych wydarzeń w Polsce na tej platformie odbyło się aż 4721.

Co więcej, także tzw. branża eventowa zaczęła korzystać z platform do webinarów, aby odnaleźć się w nowych realiach. Wydarzenia, które normalnie odbywałyby się np. w ramach branżowych targów musiały przenieść się do świata wirtualnego. W Polsce takich wydarzeń na ClickMeeting odbyło się w 2020 r. więcej o 787 proc., co pokazuje skalę zjawiska.

Popularnymi platformami do webinarów, poza ClickMeeting, są oczywiście narzędzia światowych gigantów - Google Meet, Zoom, Cisco WebEx i wiele innych, w tym też inny, polski produkt - GetResponse. Co je jednak różni to funkcjonalność i możliwość używania dodatkowych narzędzi - także nie ma tutaj jednego idealnego rozwiązania, które pokrywa wszystko.