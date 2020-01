WhatsApp na Androida dostał ciemny motyw. Zobacz, jak włączyć w wersji beta

Udostępnij:

WhatsApp na Androida w końcu dostał ciemny motyw. Na razie można go testować jedynie w wersji beta, ale oznacza to, że już niedługo trafi do stabilnej edycji aplikacji i w konsekwencji do wszystkich użytkowników WhatsAppa. To zmiana, na którą czekano od ponad roku.

Pierwsze informacje o pracach nad ciemnym motywem WhatsAppa pojawiły jeszcze we wrześniu 2018 roku, kiedy za sprawą WABetaInfo pierwsze zrzuty ekranu komunikatora w tych kolorach trafiły do internetu. Był to jednak efekt analizy kodu i wywoływania niegotowej jeszcze funkcji.

Ciemny motyw WhatsAppa na Androida

Dzisiaj z ciemnego motywu w WhatsAppie może już skorzystać każdy, kto zapisał się do programu testów beta lub samodzielnie pobierze plik APK z WhatsAppem 2.20.13 beta. Można go znaleźć w naszym katalogu aplikacji.

Ciemny motyw WhatsAppa jest już dostępny dla testerów wersji na Androida.

Aby aktywować ciemny motyw WhatsAppa, po instalacji najnowszej wersji należy zajrzeć do ustawień czatów. Ciemny motyw można włączyć ręcznie lub dostosować jego automatyczne włączanie zależnie od trybu oszczędzania energii. Użytkownicy Androida 10 mogą dodatkowo wybrać opcję, dzięki której kolory WhatsAppa zostaną automatycznie dopasowane do motywu całego Androida.

Od tego momentu kolory komunikatora będą ustawione na ciemne, choć zmiany dotyczą wyłącznie elementów interfejsu. Tło lub tapetę czatów trzeba jednak zmienić samodzielnie (również z poziomu ustawień).

WhatsApp na Androida jest dostępny do pobrania z naszego katalogu. W rozwijanym menu Wszystkie wersje można znaleźć plik APK opisywanej wersji beta do samodzielnej instalacji w smartfonie, z pominięciem Sklepu Play i procesu rejestracji w programie betatesterów.