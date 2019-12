WhatsApp przestanie działać w starszych smartfonach. Nie martw się na zapas

Udostępnij:

WhatsApp przestanie działać w części smartfonów już za niespełna dwa miesiące. 1 lutego 2020 roku zakończy się wsparcie między innymi dla starszych wersji Androida i iOS-a, co w internecie wywołało falę publikacji szokujących tytułami i skłaniających do refleksji, czy to nie czas, by zmienić telefon na nowszy.

Wystarczy jednak poświęcić temu zagadnieniu tylko chwilę, aby zorientować się, że problem – choć faktycznie występuje – jest raczej marginalny i zakładam, że w praktyce mało komu utrudni życie.

Rewelacja o nadchodzącym końcu wsparcia dla WhatsAppa pochodzi jeszcze z 2016 roku i została zamieszczona przez samych twórców na oficjalnym blogu. Wiadomość zaktualizowano w połowie 2019 roku podając konkretne daty, a najświeższa wersja tej publikacji została znaleziona na stronach pomocy technicznej.

WhatsAppa to stosunkowo prosty komunikator. W ustawieniach można znaleźć tylko najpotrzebniejsze opcje.

Co istotne, mówi się tu wprost, że "zakończenie wsparcia" może skutkować nie tylko brakiem nowych aktualizacji, ale też niespodziewanym wyłączeniem wybranych funkcji w obecnych instalacjach aplikacji. Brak możliwości ponownego zweryfikowania konta może w praktyce istotnie oznaczać, że WhatsApp stanie się w niektórych przypadkach bezużyteczny.

WhatsApp przestanie działać w starszych smartfonach

Począwszy od 1 lutego 2020 roku WhatsApp przestanie działać w smarfonach z Androidem 2.3.7 lub starszym oraz iPhone'ach z iOS-em 8 lub starszym. Co to oznacza w praktyce?

Jeśli korzystasz z WhatsAppa w smartfonie z okresu Samsunga Galaxy (tak, chodzi o pierwszą generację), bądź używasz iPhone'a 4 (który wszedł na rynek w 2010 roku) lub starszego, faktycznie z WhatsAppa już nie skorzystasz.

Komunikator będzie jednak dalej działać w urządzeniach z Androidem 4.0.3 i nowszym (a do tego wystarczy już nawet Samsung Galaxy SII, dla którego oficjalnie najnowszym Androidem jest wersja 4.1) oraz na iOS-ie 9 lub nowszym, a tutaj sprawdzi się już iPhone 4S z 2011 roku.

Problem dotyczy więc bardzo wąskiego grona użytkowników WhatsAppa. Google już w ubiegłym roku ogłaszał koniec wsparcia dla Androida Ice Cream Sandwich z uwagi na nikły udział w rynku, a warto wyraźnie zaznaczyć, że WhatsApp będzie zgodny nawet z wersją 4.0.3. Jesli zaś chodzi o iPhone'y, według statystyk statcounter łącznie tylko 2,8 proc. użytkowników korzysta z iOS-a 11.4 i starszych.

Po co zmieniać coś, co działa?

Zmiany w kodzie WhatsAppa dotkną tylko niewielkiej części użytkowników, ale można zacząć się zastanawiać, po co w ogóle je wprowadzać. Powodem jest chęć zmiany funkcjonalności programu, co dobrze widać na przykładzie Androida.

Aby daną aplikację można było uruchamiać na konkretnych wersjach systemów, w przypadku Androida konieczne jest zadeklarowanie minimalnej wersji oprogramowania, dla której dana aplikacja będzie oferowana. Ma to wpływ między innymi na jej widoczność w Sklepie Play – jesli używasz Androida 5.0, to podczas szukania aplikacji nie trafisz na propozycje wymagające przynajmniej Androida 6 i tak dalej.

Opcja "Niskie użycie danych" przyda się osobom z niewielkimi pakietami internetu w smartfonach.

Podwyższanie minimalnej wersji jest jednak niezbędne z punktu widzenia programistów. Nowa wersja Androida to dużo więcej systemowych mechanizmów, które pomagają dalej rozwijać program.

To także ten moment, w którym z biznesowego punktu widzenia bardziej opłaca się dalej rozwijać WhatsAppa i zadowolić przysłowiowe 99,9 proc. użytkowników nowymi funkcjami, niż utrzymywać jego przestarzałą wersję, by dostęp nie został zaburzony także dla pozostałej części osób.

WhatsApp jest dostępny do pobrania z naszego katalogu.