WhatsApp stawia ultimatum: albo oddasz swoje dane, albo nie skorzystasz

Czasy udawanej niezależności od Facebooka dobiegły końca. Jeśli nie wyrazisz zgody na współdzielenie danych, komunikator zostanie zablokowany.

WhatsApp, należący od 2014 r. do Facebooka, zaktualizował właśnie politykę prywatności. Zmiany obejmują logistykę gromadzonych przez komunikator danych. Dotychczas użytkownicy mogli zadecydować, czy będą one wykorzystywane przez inne aplikacje i usługi firmy Zuckerberga, czy nie. Wraz z aktualizacją taka możliwość odchodzi w niepamięć.

Słowem, dane gromadzone przez WhatsAppa będą od teraz obligatoryjnie wysyłane do centrali Facebooka, który w świetle nowych zasad może skorzystać z nich we wszystkich swych aplikacjach i usługach. Nawet jeśli nie masz tam jeszcze konta.

"Jesteśmy jedną z firm należących do Facebooka. Jako jedna z firm należących do Facebooka, WhatsApp otrzymuje informacje od innych firm do niego należących oraz udostępnia im informacje. Możemy wykorzystywać otrzymywane od nich informacje, a one mogą wykorzystywać informacje, które im udostępniamy, do obsługi, świadczenia, ulepszania, dopasowywania, wspierania i sprzedaży naszych usług i ich ofert", czytamy w odświeżonym regulaminie.

Dokładniej rzecz ujmując, chodzi tu o m.in. profil reklamowy, historię zakupów, przybliżoną lokalizację, spis połączeń, adres e-mail czy numer telefonu.

Facebook wszystko to zapisze w swojej bazie i zapewne powiąże z unikatowym identyfikatorem, w ramach którego stworzy każdemu użytkownikowi globalny profil. Tak, by później już na start dysponować odpowiednią sylwetką także w przypadku osób, które konta w innych serwisach społecznościowego giganta dopiero utworzą.

Masz czas do 8 lutego

Niestety, chcąc pozostać przy WhatsAppie, trzeba się z tym pogodzić. Jak ujawniono, ostateczny termin na zaakceptowanie nowej polityki prywatności upływa 8 lutego br. Później korzystanie z komunikatora bez wyrażenia zgody na zmianę przestanie być możliwe. Serwis ArsTechnica dodaje, że rzeczniczka WhatsAppa odmawia rzeczowego komentarza, zasłaniając się ułatwieniami dla przedsiębiorców.

Oficjalnym powodem tak daleko idącej wymiany danych jest bowiem zapowiedziane wcześniej wprowadzenie funkcji zarządzania wiadomościami WhatsAppa z poziomu firmowego konta Facebook. Zmiany regulaminowe dotyczą jednak nie tylko firm, ale też kont prywatnych.

Jeśli nie podoba ci się wymuszona integracja z Facebookiem, to najlepiej rozważyć zmianę komunikatora i oczywiście namówić do tego również bliskich i znajomych. Rozsądną alternatywę stanowi Signal, który zapewnia równie dobry silnik szyfrowania przy znacznie mniej restrykcyjnych zapisach w polityce prywatności.