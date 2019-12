WhatsApp zmieni się w 2020 roku. Ma dostać trzy nowe funkcje

Udostępnij:

WhatsApp otrzyma sporo nowych funkcjonalności w 2020 roku. Aplikacja ma dostać ciemny motyw, możliwość wysyłania znikających wiadomości oraz sprawdzania zdjęć profilowych innych użytkowników wyszukiwarce. A przynajmniej takie nadzieje mają testerzy.

Z WhatsAppa korzysta 300 milionów użytkowników dziennie, a łącznie jest ich około 1,5 miliarda. I chociaż liczba założonych kont w aplikacji ciągle rośnie, to wkrótce może się to zmienić. Jeśli nie pamiętacie, Mark Zuckerberg zapowiadał integrację WhatsAppa, Messengera i Instagra..., co wielu użytkownikom już się nie podoba.

Korporacja ciągle do tego zmierza, co potwierdziła ostatnią zmianą w Messengerze. Już nie założymy konta w tym komunikatorze, jeśli nie posiadamy Facebooka. Nie wystarczy już numer telefonu, czyli sposób logowania znany też z WhatsAppa. Istnieją pewne obawy, że to samo czeka i ten komunikator.

WhatsApp w 2020 roku – czego spodziewają się testerzy?

Jedną z czołowych funkcji, które z pewnością się pojawią, będzie możliwość wysyłania tzw. znikających wiadomości. Użytkownicy będą mogli ustalić, po jakim czasie ich czaty zostaną usunięte. Oczywiście to tylko dodatkowa opcja i nie trzeba z niej korzystać.

Początkowo serwis wabetainfo zauważył tylko dwie opcje czasowe – 5 sekund oraz 1 godzina. Po ich upłynięciu wiadomość miała znikać. Jednak w ostatnich aktualizacjach wersji beta WhatsApp 2.19.348 dla Androida zaobserwowano zmianę. Aktualnie minimalny czas, po jakim wiadomość może zniknąć to 1 godzina.

Wprowadzono także zmianę kosmetyczną. Ze znikających wiadomości zrobiono usuń wiadomości. Natomiast aktualne ramy czasowe to: godzina, dzień, tydzień, miesiąc lub rok. Najwyraźniej funkcja zmieniła swoje przeznaczenie i ma służyć tylko jako narzędzie sprzątające.

WhatsApp ma pomóc w rozpoznawaniu fałszywych profili

Jak każdy komunikator i każda sieć społecznościowa, WhatsApp jest pełen fake'owych profili. Podstawowym sposobem rozpoznawania takiego fałszu jest wyszukiwanie zdjęcia w Google'u. A w przypadku aplikacji mobilnych nie dla każdego jest oczywiste, jak to zrobić.

Z tego względu WhatsApp ma otrzymać w 2020 roku funkcję ochrony przed tzw. catfishingiem, czyli podszywaniem się pod inne osoby. Bezpośrednio z poziomu aplikacji będzie można dokonać wyszukiwania zdjęcia profilowego danego użytkownika, z pomocą Google Grafiki.

Mobilny WhatsApp w 2020 roku ma otrzymać długo wyczekiwany ciemny motyw

Jeszcze we wrześniu 2018 roku obiecywano, że już wkrótce trafi na Androida. Jednak do dziś z trybu ciemnego można było skorzystać jedynie w wersjach beta aplikacji. Niestety nadal nie znamy daty wprowadzenia powyższych funkcji do aplikacji WhatsApp.