Windows 10 20H1: nowa opcja może zwiększyć wydajność układów graficznych

Windows 10 20H1 zbliża się wielkimi krokami. Choć oficjalna data jego wprowadzenia na rynek nie została jeszcze oficjalnie ujawniona, kompilacja dawno jest gotowa i spekuluje się, że trafi do pierwszych użytkowników w okolicach kwietnia. Tymczasem zwrócono uwagę, że jedną z nowości w tej wersji systemu będzie wspomagane sprzętowo zarządzanie pamięcią układu graficznego.

Na nowość w Windows 10 zwrócił uwagę serwis Windows Latest. Opcja pojawi się wśród ubogich aktualnie Ustawień grafiki i ograniczy się do jednego dodatkowego suwaka. Dzięki niemu użytkownik będzie mógł włączyć wspomagane sprzętowo zarządzanie układem graficznym, co teoretycznie może się przełożyć na mniejsze opóźnienia i większą wydajność.

Nowe ustawienia grafiki w Windows 10, źródło: Windows Latest.

Warto zwrócić uwagę, że obecnie globalne ustawienia grafiki w Windows 10 nie pozwalają na wiele. Możliwe jest tu jedynie wybranie dowolnych aplikacji (zainstalowanych z zewnątrz lub uniwersalnych), a następnie przypisanie im konkretnego układu graficznego zależnie od uruchomionego trybu oszczędzania energii. W praktyce są to opcje przydatne przede wszystkim użytkownikom komputerów przenośnych wyposażonych w więcej niż jeden, zintegrowany układ graficzny.

Opisywane zarządzanie pamięcią graficzną przez sam układ jest tylko jednym z kilku elementów wchodzących w skład WDDM 2.7 – nowej architektury sterowników, która zostanie wdrożona do Windowsa 10 właśnie w aktualizacji do wersji 20H1. Inne zalety to między innymi obsługa Shader Model 6.5 czy DirectX 12 Raytracing Tier 1.1.