Windows 10, aktualizacja, katastrofa – ułóż zdanie z tymi wyrazami, bo znów jest niewesoło

Windows 10, aktualizacja i katastrofa – to słowa, które na dobrychprogramach padają regularnie i odmienione były już chyba przez wszystkie przypadki. W tym samym kontekście. Co teraz? – zapytacie. Jak wynika z doniesień w sieci, bigosu nawarzyła ludziom aktualizacja zbiorcza KB4532693. Nie instaluj jej.

KB4532693 to właściwie paczka aktualizacji, wydana w miniony wtorek, w ramach Patch Tuesday, dla Windowsa 10 w wersji 1909 oraz 1903.

Miała agregować najnowsze poprawki bezpieczeństwa, a tymczasem, jak grzmi internet, doprowadza do utraty wszystkich ustawień i plików osobistych. Nie wiedzieć czemu, po felernej aktualizacji w niektórych przypadkach dochodzi do uznania folderu użytkownika w ścieżce C:\Users za kopię zapasową. W nazwie pojawia się sufiks .bak lub .ooo , a co za tym idzie zawartość traktowana jest jako nieistniejąca.

Multiple reports that the Feb Cumulative Update for Win10 (1903? 1909?) resets the desktop -- custom icons missing, background set to Windows logo -- and would not recognize the established logon account. Are you seeing the same? https://t.co/uZTcRqeEMN