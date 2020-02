Windows 10 po twojemu. Przewodnik po opcjach personalizacji dla początkujących

Udostępnij:

Windows 10 jest kojarzony z tapetą z dużym logo i czarnym Menu Start z niebieskimi kafelkami, które domyślnie tu dominują. Wielu osobom takie kolory nie przeszkadzają w codziennej pracy, ale warto wiedzieć, że ustawienia personalizacji systemu pozwalają wiele w tym zakresie zmienić.

Chcąc ułatwić nowicjuszom zmianę kolorów i innych wizualnych elementów interfejsu Windowsa 10, w jednym miejscu zebraliśmy najważniejsze informacje o podstawowych dostępnych opcjach. Do wszystkich ustawień najłatwiej jest dostać się z poziomu Pulpitu – klikając prawym przyciskiem myszy i wybierając opcję Personalizuj.

Do ustawień personalizacji można się najszybciej dostać z poziomu pulpitu.

Kompozycje i ekran blokady

Najszybszym sposobem na zmianę wyglądu systemu jest skorzystanie z dowolnych przygotowanych już kompozycji. Pozwalają one za jednym razem zmienić kolory, tapetę i podstawowe ustawienia. Kilka kompozycji dostępnych jest w Windows 10 już na starcie, inne można natomiast pobierać ze sklepu Microsoft Store.

Kompozycje w Windows 10. Kolejne można pobierać w Microsoft Store.

Warto wiedzieć, że Microsoft często dodaje do sklepu nowe kompozycje. Wiele z nich związanych jest z naturą i trwającą porą roku. Częste aktualizacje oferty umożliwiają użytkownikom proste modyfikowanie wyglądu systemu co pewien czas, by odświeżyć interfejs.

Motyw, kolory i przezroczystość

Ustawienia, które pozwalają ręcznie i bardziej szczegółowo zmienić wygląd systemu, można znaleźć w podkategorii Kolory. Tutaj warto wybrać opcję niestandardowy z rozwijanej listy tuż pod grafiką przedstawiającą pulpit, by móc niezależnie zmieniać kolory aplikacji i Menu Start. Ustawienia jasne oraz ciemne zmieniają jednocześnie kolory obydwu tych elementów, przez co pozwalają na mniejszą dowolność.

Wybierając kolejne ustawienia, warto obserwować wspomnianą grafikę przedstawiającą pulpit. Jest ona na bieżąco zmieniania zgodnie z wybranymi opcjami, przez co można szybko zauważyć, na które elementy systemu mają wpływ konkretne ustawienia.

Niestandardowe ustawienia kolorów pozwalają niezależnie decydować o aplikacjach i trybie systemu.

Wskazany z palety kolor stanie się nie tylko tłem dla systemowych kafelków i bazą dla paska zadań, ale także akcentem w aplikacjach. Z kolorowania paska zadań i obramowań aplikacji można jednak zrezygnować na samym końcu listy ustawień. Warto pamiętać, że jasny "domyślny tryb systemu Windows" wymusza jasnoszary kolor paska zadań, przez co nie można zdecydować się na jego barwienie zgodnie z wybranym kolorem wiodącym.

Efekty półprzezroczystości mają wpływ m.in. na boczny panel ustawień, kolor wiodący to m.in. akcenty w opcjach.

Opcje przezroczystości pozwalają natomiast dodać systemowi nieco świeżości. Wówczas pasek zadań oraz boczne elementy systemowych ustawień i aplikacji nie mają jednolitego koloru i "przepuszczają" kolory spod siebie – zarówno tapety, ikon, jak i innych uruchomiony aplikacji, które pozostały na drugim planie. Warto sprawdzić, czy w praktyce nie jest to uciążliwe w konkretnym przypadku. Jeśli na co dzień użytkownik pracuje z wieloma aplikacjami jednocześnie, półprzezroczyste tło może być nieczytelne.

W chwili pisania niniejszego poradnika, ciemne kolory aplikacji w Windows 10 nie zawsze działają zgodnie z oczekiwaniami. O szczegółach można przeczytać w odrębnej publikacji.

Tapeta a kwestia wielu monitorów

Zmiana tapety w systemie nie jest oczywiście wielkim wyzwaniem, ale dla formalności warto przypomnieć, że kluczowa jest rozdzielczość wybieranego zdjęcia. Jeśli wykorzystywany jest więc na przykład ekran FullHD, niezbędny jest wybór grafiki o rozdzielczości przynajmniej 1920×1080 pikseli, by została wyświetlona w niepogorszonej jakości.

W przypadku mniejszych grafik, znaczenie mają ustawienia dopasowania obrazu. Opcja rozciągnij spowoduje na przykład, że zdjęcie zostanie odpowiednio powiększone tak, by wypełnić cały pulpit, ale zostaną przy tym zignorowane proporcje boków.

Na opcje dopasowania tapety powinny zwrócić w szczególności osoby korzystające z wielu monitorów.

Użytkowników dwóch, trzech lub większej liczby monitorów zainteresuje najpewniej opcja rozszerz. Wówczas wybrane zdjęcie pojawi się na wszystkich ekranach w taki sposób, że na każdym z nich zostanie wyświetlony jego inny fragment.

Oczywiście należy przy tym zadbać o odpowiednią rozdzielczość obrazu, licząc sumę pikseli wszystkich ekranów. Trzy monitory FullHD stojące obok siebie w trybie "poziomym" potrzebują więc przynajmniej grafiki o rozdzielczości 5760×1080 pikseli, by w tym trybie wyświetlać ją bez straty jakości jako tapetę.

To nadal nie wszystko

Na koniec pozostają opcje związane z czcionkami, paskiem zadań i ekranem blokady. Liczne ustawienia pozwalają tu zmienić między innymi liczbę wyświetlanych ikon w obszarze powiadomień, wybrać aplikacje dostępne jeszcze przed zalogowaniem do systemu czy przenieść pasek zadań na boczną krawędź monitora.

Ustawienia czcionek. Dodatkowe można pobierać z Microsoft Store.

W ustawieniach czcionek można natomiast podglądać zainstalowane pakiety oraz pobierać dodatkowe z Microsoft Store. Wszystkie opisane ustawienia razem wzięte pozwalają wyraźnie zmienić wygląd Windowsa 10 i dostosować go do własnych preferencji.