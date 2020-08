Windows 10: sierpniowa aktualizacja i BSOD-y – głównie w komputerach Lenovo

Udostępnij:

Windows 10 ma poważne problemy po sierpniowej aktualizacji KB4566782. Usterka dotyczy głównie komputerów Lenovo i użytkowników, którzy zdążyli już zaktualizować Windows 10 do wersji 2004. W wyniku błędu, system wyświetla w niektórych przypadkach niebieski ekran śmierci (BSOD), który konsekwentnie pojawia się podczas włączania komputera.

Choć zgłoszenia tej usterki pojawiały się w sieci już od połowy sierpnia, gdy Microsoft wydał aktualizację KB4566782 dla Windows 10, Lenovo dopiero teraz potwierdził problem, na co zwrócił uwagę serwis Windows Latest. W tym przypadku mowa o nieobsłużonym wyjątku podczas próby uruchomienia systemu, ale Lenovo pisze także o szeregu innych usterek, w tym problemie z logowaniem z użyciem Windows Hello czy BSOD-ach przy próbach włączania aplikacji Lenovo Vantage czy skanowania w Defenderze.

Jak podaje producent, kłopoty mają dotyczyć tylko serii ThinkPad i jedynie modeli z 2019 oraz 2020 roku. Co ciekawe, rozwiązaniem usterki ma być wyłączenie opcji Enhanced Windows Biometric Security w BIOS-ie, co można znaleźć w kategorii Security i zakładce Virtualization. Takie podejście pozwala obejść problem tylko w komputerach Lenovo. Okazuje się jednak, że użytkownicy innych sprzętów także trafiają na opisywane usterki Windows 10 i w tym przypadku rozwiązanie nie jest już znane.

W tym przypadku trzeba więc uzbroić się w cierpliwość i zaczekać na kolejne poprawki do Windows 10 ze strony Microsoft. Na korzyść użytkowników przemawia fakt, iż od niedawna Microsoft znów wydaje opcjonalne aktualizacje systemu, które wcześniej wstrzymano z powodu pandemii. Możliwe więc, że problem zostanie dostrzeżony i rozwiązany poza typowym harmonogramem aktualizacji, a co za tym idzie – łatki szybciej trafią do komputerów poszkodowanych użytkowników Windows 10.