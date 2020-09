Windows 10 zyska ciemny motyw wyszukiwarki – testerzy już go widzą

Udostępnij:

Windows 10 już wkrótce będzie nieco bardziej konsekwentny w kontekście kolorów. Microsoft zorientował się, że z ciemnym motywem systemu jest coś nie tak i zdecydował się nieco poprawić sytuację – całkowicie zmieniając kolorystykę systemowej wyszukiwarki. Niektórzy testerzy Windows 10 pozostający na kanale Dev w ramach programu Insider mogą już zobaczyć wprowadzone zmiany.

Wyszukiwarka w Windows 10 jest obecnie jednym z tych elementów, do których ciemny motyw w zasadzie nie dotarł. Nawet, kiedy ciemne kolory zostaną aktywowane w systemie, na liście wyników wyszukiwania i tak pojawia się jasne tło, które nie pasuje do pozostałych elementów interfejsu. Microsoft postanowił to zmienić – w przyszłości wyszukiwarka w Windows 10 będzie wyglądać tak, jak powinna od początku: w przypadku ciemnego motywu nie będzie już razić bielą.

Wyszukiwarka w Windows 10 2004 (przy włączonym ciemnym motywie), fot. Oskar Ziomek. Wyszukiwarka w Windows 10 Build 20215, źródło: Windows Blogs.

Aby sprawdzić, jak wygląda to w praktyce, wystarczy pobrać kompilację 20215 Windowsa 10 w programie Insider. Zmiany są jednak włączane etapami po stronie serwera, zatem możliwe, że w niektórych przypadkach trzeba będzie uzbroić się w chwilę cierpliwości, nim będą widoczne.

Opisywany Windows 10 Build 20215 to także kilka innych poprawek. W tej wersji systemu naprawiono między innymi błąd związany z uruchamianiem Microsoft Edge'a po przywracaniu systemu czy usterkę skutkującą niewłaściwym wyświetlaniem informacji o konieczności instalacji aktualizacji w Menu Start. O wszystkich szczegółach można przeczytać na Blogu Windows Insider.