Windows 7 ma problem z tapetą. Łatkę dostaną wszyscy – Microsoft zmienił zdanie

Windows 7 ma problem z ustawianiem "rozciągniętej" tapety na pulpicie. Dla wielu użytkowników okazuje się to wyjątkowo frustrujące, szczególnie że usterka pojawiła się po instalacji łatki KB4534310 – ostatniej, która trafiła do Windowsa 7 przed zakończeniem wsparcia.

Microsoft szybko potwierdził błąd oraz poinformował, że aktualizację dostaną tylko użytkownicy z przedłużonym wsparciem. Z czasem jednak zmieniono zdanie. Jak wynika bowiem ze zaktualizowanej informacji na stronie pomocy technicznej Microsoftu, łatka trafi do wszystkich użytkowników Windows 7 i Windows Server 2008 R2 SP1.

Wcześniej, jak zwracał uwagę m.in. serwis Ghacks, Microsoft jednoznacznie informował, że aktualizację dostaną wyłącznie te organizacje, które zdecydowały się na zakup przedłużonego wsparcia Windows 7.

Informacje o problemie z "rozciąganiem" tapety w Windows 7, źródło: Microsoft.

Wszystko wskazuje więc na to, że po raz kolejny będziemy mieli do czynienia z sytuacją, w której Microsoft wyda aktualizację do systemu, który teoretycznie nie powinien ich już dostawać. W tym przypadku nie będzie w dodatku mowy o przyczynach związanych z bezpieczeństwem, a wyłącznie wygodą użytkowników. Microsoft najpewniej doszedł do wniosku, że błędy spowodowane ostatnią aktualizacją dla niewspieranego już Windowsa 7 po prostu wypada naprawić u wszystkich, zwłaszcza że głosów krytyki w tym kontekście nie brakuje zarówno na reddicie, jak i oficjalnym forum Microsoftu.

W ubiegłym roku mogliśmy obserwować, jak Microsoft w maju wydał aktualizację bezpieczeństwa dla Windowsa XP, choć system teoretycznie nie powinien ich już dostawać od kwietnia.

Usterka tapety w Windows 7 polega na automatycznej zmianie ustawionego zdjęcia na jednolity czarny kolor, jeśli użytkownik zdecydował się skorzystać ze wspomnianej opcji rozciągnięcia grafiki. Problem można obejść, decydując się na inny rodzaj dopasowania zdjęcia do pulpitu. Łatka ze strony Microsoftu zostanie najpewniej wydana pod koniec stycznia lub w pierwszych tygodniach lutego.