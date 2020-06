Word: Microsoft Office 365 pozwala zadbać o język bez dyskryminacji seksualnej i rasowej

Najnowsza wersja Microsoft Word, która znajduje się w pakiecie Office 365 zawiera zaawansowane narzędzia, które pomagają wyeliminować uprzedzenia rasowe i seksualne z naszego tekstu.

Funkcje te nie były omawiane przez firmę z Redmond, a ich istnienie ujawnił dziennikarz John Bull na Twitterze.

Aby się do nich dostać, należy trochę się nagimnastykować. Gdy mamy otworzony tekst w Wordzie, musimy wejść w Plik->Opcje->Sprawdzanie. Tam właśnie znajdziemy pole Podczas poprawiania pisowni i gramatyki w programie Word, obok którego znajduje się przycisk styl pisania. Następnie w zakładce Gramatyka i usprawnienia znajduje się pole język równościowy.

Okay, Pro-tip here for Microsoft Office 365 users:



Editor > Settings > Inclusivity. Tick the boxes.



Your spellchecker will now help you to start overcoming your subconscious biases.



(It's a brilliant feature. I wish they'd make more noise about it). pic.twitter.com/12xVAzVy9a