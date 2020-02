Wózek inwalidzki jako kontroler do Xboxa: piękny ukłon w stronę niepełnosprawnych

Udostępnij:

Według danych z 2019 roku, na całym świecie są 33 miliony niepełnosprawnych graczy. To niemała grupa odbiorców. W ostatnich czasach deweloperzy i twórcy sprzętu coraz częściej tworzą swoje tytuły już od początku z pewnymi ułatwieniami dla tego typu graczy.

Przy odrobinie inwencji, kierownik operacyjny organizacji charytatywnej AbleGamers, Steve Spohn wraz z firmą ATMakers opracowali specjalną przejściówkę umożliwiającą podpięcie joysticka od wózka inwalidzkiego pod kontroler adaptacyjny Xbox. Freedom Wing Adapter to mała skrzynka z 9-pinowym portem (podpinanym pod elektryczny wózek inwalidzki), która konwertuje ruchy wykonane przez wózkersa na dane przekazywane do kontrolera (a następnie do gry).

W ten sposób osoby niepełnosprawne, przyzwyczajone już do poruszania się w ten sposób, mogą używać swojego joysticka na wózku do sterowania w grach. To piękny krok w stronę osób pokrzywdzonych przez los, które chciałyby podtrzymać swoje ukochane hobby w bardzo przystępny sposób. Z akcesorium ma być kompatybilnych wiele rodzajów wózków, które są obecnie testowane przez AbleGamers i ATMakers.

W chwili obecnej ATMakers stworzyło płytkę drukowaną, która została wyceniona na siedem dolarów (ok. 27 zł), wraz z innymi potrzebnymi komponentami koszt wynosi trzydzieści pięć dolarów (ok. 136 zł). Zainteresowani mogą ubiegać się o dofinansowanie na stronie AbleGamers (na razie wyłącznie w USA) , a w przyszłości organizacja ma opublikować instrukcje, jak własnoręcznie wytworzyć podzespoły w drukarce 3D. Freedom Wing jest zarówno kompatybilny z Xbox One, jak i PC.