Wykradzione dane z CD Projektu zostały sprzedane – prawdopodobnie za 7 mln dolarów

Wykradzione z serwerów CD Projekt dane zostały już sprzedane w Darkwebie i to za niebagatelną kwotę – informuje IGN. Chodzi o konsekwencje ominięcia zabezpieczeń i uzyskania dostępu do materiałów dotyczących między innymi "Cyberpunka 2077" i "Wiedźmina 3". CD Projekt padł bowiem ofiarą włamywaczy 9 lutego – paradoksalnie w Dzień Bezpiecznego Internetu.

Atakujący poinformowali firmę, że wykradli dane i zaszyfrowali serwery oraz zagrozili sprzedaniem informacji, jeśli nie dojdą do porozumienia w ciągu 48 godzin. Porozumienia zabrakło, bo paczka z danymi trafiła do Darkwebu, gdzie – jak informuje organizacja KELA – została ostatecznie sprzedana za "satysfakcjonującą kwotę". Z innych źródeł można się dowiedzieć, że chodzi najprawdopodobniej o około 7 mln dolarów.

Just in: #CDProjektRed AUCTION IS CLOSED. #Hackers auctioned off stolen source code for the #RedEngine and #CDPR game releases, and have just announced that a satisfying offer from outside the forum was received, with the condition of no further distribution or selling. pic.twitter.com/4Z2zoZlkV6