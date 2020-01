Xbox Console Streaming już dostępne w Polsce. Gry z Xbox One na Androidzie

Udostępnij:

Microsoft uruchamia program testowy nowej usługi dla Xbox – Console Streaming. Korzystając z niej, użytkownik może zagrać w swoje ulubione konsolowe produkcje na urządzeniu mobilnym. Testy tym razem ruszają już na całym świecie.

Xbox Console Streaming umożliwia graczom przesyłanie gier zainstalowanych na ich konsolach Xbox One na urządzenia z systemem Android. Co należy zaznaczyć na wstępie – smartfon/tablet i konsola nie muszą być połączone do wspólnej sieci Wi-Fi.

Urządzenie z systemem Android może łączyć się z konsolą Xbox One również przez sieć komórkową. Tym samym z gier można korzystać kiedy i gdzie się chce. Brzmi świetnie, ale jest kilka haczyków. Przede wszystkim transfer – szybkość połączenia to minimum 10 Mb/s pobierania i 4,75 Mb/s wysyłania.

Jak skorzystać z Xbox Console Streaming? Trzeba spełnić te warunki:

Dołączyć do programu Xbox Insider i zarejestrować konsolę Xbox One w programie testowym

Posiadać smartfon/tablet z systemem Android 6.0 + oraz Bluetooth 4.0

Posiadać kontroler Xbox One

Pobrać aplikację Xbox Game Streaming (Preview) z Google Play

Wi-Fi 5 GhZ lub mobilne połączenie 10 Mbps pobieranie / 4,75 Mbps wysyłanie

Ping nie wyższy niż 125 ms, zalecany 60 ms

Posiadać konsolę Xbox One w trybie Instant On

Xbox Console Streaming pozwala na uruchomienie gier na Xbox One. Jednakże Microsoft zaznacza, że nie dotyczy to produkcji z Xboxa 360, dostępnych dzięki kompatybilności wstecznej. Usługa umożliwia przesyłanie także gier zawartych w Xbox Game Pass.

Aplikację Xbox Console Streaming pobrać można z naszego katalogu oprogramowania.