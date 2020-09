Xbox Series S był pokazywany już wcześniej, tylko nikt nie zwrócił na niego uwagi

Kiedy świat dowiedział się o Xboksie Series S, tańszej konsoli nowej generacji Microsoftu, można było mówić o pewnym zaskoczeniu. Plotek na jej temat było sporo, jednak przeważnie dość mglistych i bez najważniejszego – zdjęć samego sprzętu. Tymczasem, jak się okazuje, firma z Redmond pokazywała urządzenie już wcześniej. Tylko, nikt nie zwrócił na nie uwagi.

Szef Xboksa, Phil Spencer, podczas swych wystąpień w serwisie YouTube co najmniej trzykrotnie miał Xboksa Series S ukrytego za plecami – potwierdza Microsoft. Przy czym po raz pierwszy zdarzyło się to 1 lipca, a więc ponad dwa miesiące przed bezpośrednim ogłoszeniem.

I choć subtelne ukrywanie nieznanego w przestrzeni publicznej sprzętu może wydawać się zabiegiem dość dziwnym, należy zauważyć, że jest to modelowe zachowanie dla działu Xbox. Wystarczy sobie przypomnieć chociażby trailery z czasów E3 2017, kiedy to języczkiem u wagi był Xbox One X i jego 6 TFLOPs mocy obliczeniowej. Rzeczoną cyfrę upychano gdziekolwiek to możliwe.

Fun fact: Xbox Series S is so small @XboxP3 had it sitting on his bookshelf back on July 1 and nobody noticed. 😏



Did you spot it @SethSchiesel? pic.twitter.com/6Z83TLCW1F