Xbox Series X - co potrafi nowa konsola? Całkiem sporo, wykręca nawet 120 FPS

Microsoft właśnie pochwalił się nowymi grami na Xbox Series X od studiów zewnętrznych, w tym Ubisoft z Assassin's Creed: Valhalla na czele. Na tym nie poprzestanie, bo co miesiąc dowiemy się czegoś nowego. Przypatrzmy się, co zdaniem Microsoftu i twórców gier oferuje nowy sprzęt.

Xbox Series X: 60 FPS standardem, wiemy jaka gra obsłuży 120 FPS

Już przed prezentacją, szef marketingu Xbox, Aaron Greenberg zapowiedział, że 60 FPS ma być standardem, a w niektórych tytułach możliwe będzie nawet 120 FPS. Pierwszą grą, która pozwoli na płynność w 120 klatkach na sekundę na Xbox Series X będzie Dirt 5.

Czego więcej możemy się spodziewać po konsoli? Z oglądanych gier, przede wszystkim możemy spodziewać się imponujących efektów pogody i cząsteczkowych, z dynamicznie falującymi na wietrze drzewami.

Krakowscy deweloperzy z Bloober Team, twórcy Medium, nowego psychologicznego horroru podkreślali, że konsole obecnej generacji były zbyt ograniczone, aby mogli spełnić swoją artystyczną wizję. Co im więc w nowej generacji, w tym Xbox Series X, pomoże?

Studio Bloober podkreślało między innymi brak ekranów ładowania jako jeden z najważniejszych czynników, które zrobią kolosalną różnicę w tzw. konsolach next-genowych. Warto tutaj wspomnieć także o tzw. Smart Delivery, czyli systemie dopasowywania gier wydanych wcześniej na Xbox One X. Sprawi on, że kupując grę na konsolę obecnej generacji, a później chcąc zagrać na Xbox Series X – nie zapłacimy drugi raz, a instalator pobierze dla nas wersję przygotowaną pod nową generację.

Tym samym to nie będzie tak, że Xbox Series X będzie odpalał gry z Xbox One X niczym w emulacji. To będą gry wykorzystujące pełnię mocy tej konsoli. Więcej o tym mechanizmie pisaliśmy w kontekście Cyberpunk 2077.

Microsoft będzie miał więcej do pokazania już wkrótce. Następne wydarzenia tego typu będą się odbywały co miesiąc. Już w lipcu będzie się chwalił tym, nad czym pracują jego własne studia z Xbox Game Studios, w tym Halo Infinite i nowe dzieła studiów Obsidian (ci od The Outer Worlds) i Ninja Theory (znamy ich z Hellblade).