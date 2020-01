Xbox Series X otrzyma "tryb Windows"? To mógłby być koniec dla rynku PC

Udostępnij:

W sieci pojawiły się nowe plotki dotyczące Xboxa Series X. Konsola ma otrzymać tryb Windows, umożliwiający graczom dostęp do Steama i Epic Games Store. Jeśli to prawda, to Microsoft być może decyduje się na bardzo ciekawe posunięcie.

Konsole nowej generacji mogą nas zaskoczyć. Microsoft od dłuższego czasu integruje usługi Xboxa z tymi dostępnymi w systemie Windows. Gry dostępne na Xbox trafiają także na PC. Usługa Xbox Game Pass działa zarówno na PC, jak i konsoli.

Teraz dowiadujemy się o kolejnej plotce, mówiącej sporo o możliwym procesie integracji środowiska konsoli oraz PC. Zagraniczne źródła mówią o wprowadzeniu trybu Windows do Xbox Series X. Dzięki temu konsola miałaby uzyskać dostęp do wielu aplikacji dostępnych w Windowsie.

A wśród nich wymienia się Steam czy Epic Games Store. Tym samym właściciele Xbox Series X uzyskaliby dostęp do szerszej gamy gier. Niekoniecznie Microsoft by na tym zarobił, ale z pewnością taki zabieg przyciągnie większą liczbę użytkowników. Traktujemy to jednak nadal jako piękną plotkę i czekamy na potwierdzenie ze strony producenta.

Z perspektywy gracza - czy taki Xbox to nie już PC?

Konsole Xbox już teraz obsługują myszy i klawiatury komputerowe. I w grach online robią ogromną różnicę. Pady są dobre co najwyżej dla graczy niedzielnych. W przypadku połączenia obydwu tych możliwości otrzymujemy całkiem niezłe rozwiązanie.

Jeśli to rzeczywiście prawda, to być może Xbox Series X zastąpi PC u wielu z graczy. Rozmiarami nawet zaczyna już mu dorównywać. Pytanie tylko, czy Microsoft będzie w stanie wykorzystać ten potencjał.