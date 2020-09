Xbox Series X: pierwsze wrażenia. Ogromna różnica wydajności i ładowania gier

Udostępnij:

Xbox Series X trafił już w ręce redaktorów amerykańskich mediów, w tym m.in. Toma Warrena z The Verge oraz Jeffa Grubba z VentureBeat. Mieli oni okazję przetestować wstępnie nową konsolę Microsoftu przez ostatni tydzień i podzielili się wstępnymi wrażeniami.

Ich najcenniejsze uwagi dotyczą szybkości uruchamiania systemu, a także wczytywania gier, jak również ulepszeń płynności tytułów z Xbox One i funkcji szybkiego wznawiania kilku gier jednocześnie (Quick Resume)

Szybkość ładowania systemu i gier

Jeff Grubb zmierzył, ile czasu mija po uruchomieniu konsoli zanim możemy poruszać się po interfejsie konsoli. Bazując na czasie pomiędzy zniknięciem komunikatu o braku sygnału, a momencie, w którym Grubb mógł poruszać kontrolerem po menu – jest to 12 sekund. Dla porównania – jeśli chodzi o Xbox One X, było to 51 sekund.

Z kolei Tom Warren przypatrzył się dokładnie, jakie są różnice w szybkości wczytywania gier między Xbox Series X a Xbox One X – testując wyłącznie gry, które nawet nie otrzymały specjalnych łatek pod nową generację konsol. Wyniki wahały się od minimalnych ulepszeń po ścięcie nawet minuty czasu ładowania. W przypadku "Red Dead Redemption 2" mówimy o wczytywaniu gry w 52 sekundy, podczas gdy Xbox One X robił to w 95 sekund. Z kolei przy "The Outer Worlds", załadowanie stanu gry zajęło 6 sekund na XSX podczas gdy na Xbox One X – 27 sekund.

Czas wczytywania gier - porównanie Xbox Series X vs Xbox One X

Tytuł Xbox Series X Xbox One X CoD: Warzone 16 sekund 21 sekund Red Dead Redemption 2 52 sekund 1 min., 35 sekund The Outer Worlds 6 sekund 27 sekund Evil Within 2 33 sekund 43 sekund Sea of Thieves 20 sekund 1 min., 21 sekund Warframe 25 sekund 1 min., 31 sekund AC: Odyssey 30 sekund 1 min., 7 sekund No Man's Sky 1 min., 27 sekund 2 min., 13 sekund Destiny 2 43 sekund 1 min., 52 sekund

Najbardziej spektakularne były jednak różnice w grach takich, jak "Sea of Thieves" (20 sek. vs 81 sek.), "Warframe" (25 sek. vs 91 s.), "Assassin's Creed: Odyssey" (30 sek. vs 67 sek.) oraz "No Man's Sky" (87 s. vs 133 s.) i "Destiny 2" (43 sek. vs 112 sek.)

Jeśli wyżej wymienione tytuły otrzymają specjalne usprawnienia pod Xbox Series X, wyniki te powinny być jeszcze korzystniejsze. To jednak pokazuje realny wpływ dysku SSD na proces ładowania gier – nawet jeśli twórcy nic z grą nie zrobili. Tom Warren zauważył również, że w trakcie grania w Destiny 2, wczytywanie menusów gry było niemal natychmiastowe, podczas gdy na Xbox One X trwało to kilka sekund.

Ulepszenia gier, nawet bez specjalnych łatek

Jeff Grubb sprawdził także, jaki wpływ ma Xbox Series X na gry z odblokowanym klatkażem. Przetestował on m.in. "GTA V", "Sekiro: Shadows Die Twice" i "Final Fantasy XV".

Każda z tych gier miała docelowo wyciągać 60 FPS, ale nigdy nie była w stanie zapewnić stałości w płynności na Xbox One X. Z kolei na Xbox Series X wszystkie z nich zawsze trzymały żelazne 60 FPS. Dla porównania, na Xbox One X: "GTA V" odznaczało się średnią 48 FPS, "Sekiro" wyciągało przeciętnie 37 FPS, a "Final Fantasy XV" – 42 FPS.

fot. Jeff Grubb/VentureBeat

Tak, jak z poprawionymi czasami ładowania sprawdzonymi przez jego kolegę po fachu z The Verge – żadna z tych gier nie otrzymała specjalnego usprawnienia czy łatki. Hardware Xbox Series X wymusił wszystko sam.

Quick Resume, czyli "natychmiastowe" wznawianie kilku gier

Funkcja Quick Resume pozwala na szybkie przeskakiwanie pomiędzy kilkoma grami jednocześnie. Tom Warren potwierdził, że można w ten sposób żonglować nawet pięcioma tytułami. Na konsolach Xbox One uruchomienie jednej gry przy graniu w drugą powodowało automatyczne zamknięcie tej "starej". Tutaj natomiast konsola tworzy szybką "migawkę" i możemy wznawiać ostatnio uruchomione gry w dokładnym momencie ich zamknięcia. Technologia oczywiście ma swoje drobne ograniczenia.

Zanim przeskoczymy od tytułu do tytułu mija około 5 sekund. W tym czasie pojawia się także specjalna ikonka "Quick Resume", która sygnalizuje, że miało miejsce szybkie wznowienie. Quick Resume nie jest jednak wspierane przez wszystkie gry.

Sieciowe tytuły w stylu "Sea of Thieves" tej funkcji nie obsługują. Wydaje się to jednak dość logiczne – takie gry wymagają stałego połączenia z serwerami, a w międzyczasie żyją własnym życiem. Raz Warren napotkał się na sytuację, gdy gra nie była w stanie użyć szybkiego wznowienia, a dziennikarz The Verge musiał ją restartować. Innym razem gra "zamroziła" się na kilka sekund po takim wznowieniu. Jednak Warren jest świadom, że był to prototypowy egzemplarz i postanowił nie wydawać na ten temat definitywnego werdyktu.

fot. Tom Warren/The Verge

Embargo na wrażenia wybranych mediów o Xbox Series X spadło 28 września 2020 r. o godz. 15:00 czasu polskiego. Prawdopodobnie takich materiałów powstanie więcej – w tym od Digital Foundry. Warto podkreślić, że jeszcze nie wiemy o tych konsolach wszystkiego, a Warren oraz Grubbs nie otrzymali właściwych egzemplarzy Xbox Series S.