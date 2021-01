YouTube ujawnia ile płaci twórcom. 30 mld dolarów przez ostatnie 3 lata

Udostępnij:

Właśnie dowiedzieliśmy się, ile zarobili łącznie twórcy treści na YouTube w latach 2018-2020. Kwotę ujawniła dyrektor generalna Susan Wojciki.

Wojcicki wystosowała pierwszy otwarty list do twórców zawartości w 2021 roku, z którego możemy dowiedzieć się ciekawych szczegółów na temat zarobków programu partnerskiego w YouTube.

Wynika z niego, że korporacja będąca własnością Google wypłaciła 30 miliardów dolarów twórcom treści (w tym artystom i firmom medialnym).

Według raportu Oxford Economics, w samym roku 2019 YouTube wygenerowało 16 miliardów dolarów w produkcie krajowym brutto USA - odpowiedniku 345 tysięcy pełnoetatowych posad.

Tak zwana monetyzacja, czyli możliwość przystąpienia do YouTube Partner Program, który gwarantuje zarabianie pieniędzy z treści (poprzez reklamy) przysługuje od progu 1000 subskrybentów i 4000 obejrzanych godzin treści z kanału.

Pomimo tego, że YouTube ma wiele powodów do zadowolenia, dyrektor generalna platformy, Susan Wojcicki, powiedziała, że nastąpią na niej zmiany.

YouTube chce unikać niepożądanych sytuacji, w których dochodzi do zablokowania kont. Ma w tym pomóc lepsza komunikacja zmian na platformie, która ma zapobiec otrzymywaniu ostrzeżeń. W przeszłości często dochodziło do sytuacji, gdy YouTube zmieniało zasady, a twórcy treści otrzymywali ostrzeżenia tak jakby "prawo działało wstecz".

Zmieniło się to w grudniu 2020, kiedy to YouTube wprowadziło "okres karencji", w którym YouTuberzy mogli zadbać o to, by ich praca nie naruszyła nowych standardów platformy.

Susan Wojcicki również podkreślała, że YouTube musi wziąć większą odopowiedzialność za moderację treści i zapobieganie dezinformacji. "Staramy się stworzyć równowagę między tolerancją i odpowiedzialnością".

Żadne konkretne deklaracje nie padły, poza wspomnieniem o tym, że trzeba silniej uregulować fake newsy o szczepionkach.