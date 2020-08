Zmiany w zarządzie Apple. Phil Schiller odchodzi ze stanowiska szefa sprzedaży

Udostępnij:

Po 33 latach pracy u boku najlepszych ludzi w branży, Phil Schiller otrzymuje tytuł zasłużonego współpracownika, czyli tzw. "Apple Fellow". Jednocześnie odchodzi ze stanowiska szefa sprzedaży, a jego fotel zajmie Greg Joswiak, który również pracował w marketingu. Teraz na barkach "Joza" leżeć będzie ogromna odpowiedzialność.

Phil Schiller skończył w czerwcu 60 lat. W Apple pracuje od 27 roku życia, czyli od 1987 roku, co daje mu 33 lata stażu. Jego wkład w rozwój firmy jest nieoceniony, a dziś Schiller przechodzi na zasłużoną emeryturę. Nie oznacza to jednak, że całkowicie wycofa się z Apple. Teraz będzie zajmować się organizacją wydarzeń Apple oraz trzymać pieczę nad Apple Store. Jego miejsce, jako starszy wiceprezes ds. marketingu na świecie zajmie Greg Joswiak.

"Phil pomógł uczynić Apple firmą, jaką jest dzisiaj. Jego wkład jest niezliczony. W nowej roli będzie nadal zapewniać nam wspaniałe wskazówki i służyć swoim doświadczeniem, które zdobył przez dziesięciolecia pracy w Apple" – mówi w oświadczeniu opublikowanym na stronie Apple, CEO firmy Tim Cook. "Z kolei doświadczenie w kierownictwie Joza (Grega Joswiaka) w dziale marketingu sprawia, że idealnie nadaje się on do nowej roli i zapewni firmie płynne przejście w momencie, gdy cały zespół jest bardzo zajęty ważną i ekscytującą pracą" - dodał Cook.

Fotel Phila Schillera zajmie teraz Greg Joswiak, a przed nim wielkie wyzwanie

Przed Gregiem Joswiakiem stoi teraz ogromna odpowiedzialność. Nie tylko bierze on na siebie cały dział sprzedaży, ale też walkę o dobry wizerunek firmy, bo w tym roku po raz pierwszy Apple nie przedstawi nowego modelu iPhone'a we wrześniu, co niedawno potwierdzono. Firma ma jesienią zaprezentować cztery nowe modele smartfona i przekonać swoich fanów, że warto wydać na nie kolejną czterocyfrową kwotę.

fot. GettyImages

"Praca w Apple przy tak wielu produktach, które kocham i z wszystkimi wspaniałymi przyjaciółmi – Stevem, Timem i wieloma innymi osobami, była dla mnie spełnieniem marzeń" – komentuje Schiller. "Będę tu pracował tak długo, jak będą mnie chcieli, krwawię sześcioma kolorami, ale chcę też spędzić trochę czasu z moją rodziną, przyjaciółmi a także mam kilka osobistych projektów, na których bardzo mi zależy" – dodaje Schiller.

Phil Schiller został uhonorowany tytułem zasłużonego, bliskiego współpracownika firmy Apple. To ogromne wyróżnienie, bo na liście widnieje teraz łącznie 12 nazwisk. Aktualnie do "Apple Fellow" należą: