Adobe Acrobat w Microsoft Teams. Szansa na wygodniejszą obsługę PDF-ów

Edycja plików PDF wielu osobom kojarzy się z Adobe Acrobatem . Kilka miesięcy temu został on zintegrowany z Microsoft Teams , a teraz użytkownicy zyskują dodatkowe opcje. Aplikacje współpracują jeszcze bardziej - otrzymane pliki PDF można otwierać bezpośrednio w Acrobacie bez opuszczania Teamsa, ponadto w czasie rzeczywistym wyświetlać i komentować w kilka osób, co powinno ułatwić pracę w wielu sytuacjach.

O szczegółach integracji Acrobata z Teamsem można przeczytać w komunikacie prasowym na blogu Adobe . Producent tłumaczy, że udostępniane PDF-y trafiają do chmury Adobe, skąd są usuwane po 24 godzinach . Dokumenty są cały czas przesyłane w formie zaszyfrowanej, a po zmodyfikowaniu przez użytkowników Teamsa, trafiają ponownie do SharePointa lub OneDrive'a.

Co warte podkreślenia, możliwość wykorzystania Acrobata jako domyślnego narzędzia do obsługi PDF-ów w komunikatorze wymaga wcześniejszego skonfigurowania przez administratora Teamsa w danej organizacji. Później można także rozważyć skorzystanie z płatnych planów, by zyskać dodatkowe opcje. Edycje Standard oraz Pro pozwalają m.in. na zabezpieczanie PDF-ów hasłem i ich kompresowanie.