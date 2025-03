Aktualizacja Painta w Windows 11. Nowości dla testerów

Microsoft rozpoczął wdrażanie nowej aktualizacji dla aplikacji Paint w wersji 11.2502.121.0, skierowanej do użytkowników Windows Insiders w kanałach Canary i Dev na Windows 11. Aktualizacja wprowadza ulepszenia w panelu bocznym Cocreator, oferując bardziej intuicyjny układ. Testy oznaczają, że w niedalekiej przyszłości opisywane zmiany zostaną najpewniej dostarczone również innym użytkownikom.

Wprowadzane nowości do Painta mogą pomóc szybciej tworzyć ciekawe obrazki z wykorzystaniem sztucznej inteligencji. Użytkownicy mogą teraz korzystać z funkcji Cocreator, dostępnej w menu Copilot, aby opisać, co chcą stworzyć .

Elementy AI są rozwijane w Paincie od dłuższego czasu. Użytkownicy mogą go także wykorzystać m.in. do usuwania niechcianego tła. Obok wdrożonej w ostatnich latach obsługi warstw, sztuczna inteligencja w Paincie to bez wątpienia jedna z najważniejszych nowości od czasu premiery aplikacji.