Paint w Windows 11 usunie tło z obrazka. Ruszyły testy

Microsoft dodaje, że testerzy Windowsa 11 mogli już zauważyć nową funkcję Painta w systemie w wersji 11.2306.28.0. Wówczas jednak szybko wykryto błąd w oprogramowaniu i niedługo później wydano kolejną aktualizację. Wydanie w Windowsie 11.2306.30.0 powinno działać sprawnie, choć nie należy oczywiście zapominać, że mamy do czynienia z testową wersją, która co do zasady może być niestabilna.