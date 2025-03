Alior Bank opublikował ostrzeżenie. Dotyczy każdego klienta

Alior Bank apeluje do klientów, by byli świadomi zagrożeń, jakie mogą się wiązać z przechowywaniem danych online. Jak zwraca uwagę, większe instytucje finansowe przechowują dane w taki sposób, by mieć nad nimi pełną kontrolę, ale mniejsze mogą stosować usługi lokalnych dostawców, co może prowadzić do potencjalnych problemów. W praktyce podobne wyzwania dotyczą osób prywatnych, które chcą skorzystać z chmury.