AMD szykuje nowe procesory Ryzen 5000. Ujawniono dwa ciekawe modele

Wygląda na to, że producent przygotowuje kolejne modele z serii Ryzen 5000, które uzupełnią ofertę w niższym i średnim segmencie. Co prawda firma AMD na ten temat jeszcze milczy, ale plany wprowadzenia nowych modeli zdradziła firma Gigabyte.

Mowa o modelach Ryzen 3 5100 i Ryzen 7 5700, które pojawiły się na liście wsparcia do płyt głównych AM4. W obydwóch przypadkach mamy do czynienia z układami należącymi do generacji Cezanne (Zen 3).