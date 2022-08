AMD Ryzen serii 7000 oficjalnie zapowiedziane. Jest na co czekać

AMD też sporo uwagi poświęciło porównaniu do konkurencyjnego Intela Core i9-12900K, z którym ma wygrać nawet najsłabszy Ryzen 5 7600X i to w znanym teście Geekbench. AMD zaprezentowało też 11 proc. przewagę Ryzena 5 7600X nad Core i9-12900K w F1 2022 , a średnia z pięciu tytułów pokazała 5 proc. przewagę nad Intelem.

Z kolei jeśli idzie o porównanie Ryzena 9 7950X do Core i9-12900K to najnowsza propozycja czerwonych w zależności od gier zrównuje się konkurentem (Bordelands 3) lub oferuje o 23 proc. wyższą wydajność (DOTA 2).

Z kolei w przypadku wydajności wielowątkowej przewaga nowego Ryzena mieści się w zakresie od 36 proc. do 62 proc. w zależności od wykorzystanego oprogramowania. Co więcej, AMD chwali się również aż o 47 proc. wyższą efektywnością w stosunku do konkurenta z obozu niebieskich. Najmocniejszy Ryzen będzie się charakteryzował TDP 170 W, ale jego pobór mocy to 230 W. Niższe jednostki w hierarchii, a więc Ryzen 7700X oraz Ryzen 5 7600X będą miały TDP na poziomie 105 W.