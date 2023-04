Spalone procesory AMD Ryzen 7000. Ważny apel producenta

Zidentyfikowaliśmy problem i już zaczęliśmy udostępniać nową wersję oprogramowania AGESA, która rozwiązuje problem na niektórych liniach zasilających na płytach głównych AM5, aby zabezpieczyć procesor przed działaniem poza specyfikacją, w tym ograniczyć napięcie SoC do 1,3 V. Wprowadzone zmiany nie wpływają na wydajność procesorów Ryzen 7000 przy podkręcaniu pamięci za pomocą profili EXPO lub XMP, a także podkręcania za pomocą technologii PBO.

Oświadczenie AMD potwierdza wcześniejsze podejrzenia co do zawyżonych napięć SoC. Producent jednak nie ujawnia, których dokładnie procesorów dotyczy problem (czy tylko modeli Ryzen 7000X3D z pamięcią 3D V-Cache, czy też zwykłych modeli Ryzen 7000).

Całe szczęście wszyscy najwięksi producenci zdążyli już opublikować nowe wersje BIOS-ów, które ograniczają napięcie na linii SoC do 1,3 V (co w teorii powinno zabezpieczyć procesor przed spaleniem). Jeśli korzystacie z procesora AMD Ryzen 7000, powinniście jak najszybciej zaktualizować oprogramowanie płyty głównej do najnowszej wersji.