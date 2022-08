Android 14. Wiemy, kiedy spodziewać się wersji beta

Po zakończeniu programu testowego dotyczącego pełnej wersji systemu Android 13, Google przechodzi do programu QPR (Quarterly Platform Release), czyli programu, podczas którego testerzy otrzymują wczesny dostęp do nowych funkcji, które mają finalnie trafić do najnowszej wersji systemu. Nowości nie są do końca stabilne, więc warto mieć na uwadze, że wzięcie udziału w programie testowym może wiązać się z pewnymi problemami, a jedynym sposobem na uporanie się z nimi jest kompletne wyczyszczenie urządzenia.