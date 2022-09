Android Auto 8.1 dostępny do pobrania. Może rozczarowywać

Android Auto 8.1 jest już dostępny do pobrania przez kierowców, ale trudno zaliczyć tę aktualizację do szczególnie wartych uwagi. Z jednej strony można teoretycznie liczyć liczyć na poprawki w zakresie niedawno wykrytych błędów (Google pozostaje tajemniczy w kwestii jakichkolwiek szczegółów, więc to tylko domysły), ale pod kątem funkcjonalnym nowy Android Auto ponownie nie różni się od poprzednika - wynika z pierwszych komentarzy użytkowników reddita, którzy dostali już aktualizację.

To spory minus, zważywszy, że kierowcy ze zniecierpliwieniem czekają na aktualizację, po której Android Auto obsłuży zapowiadany z pompą nowy interfejs Coolwalk. Pierwsze grafiki przeprojektowanego menu z dzielonym ekranem pojawiły się jeszcze przed wakacjami, a Google podał, że nowy interfejs trafi do samochodów latem. Chociaż jeszcze trwa, a nowy wygląd zostanie najpewniej tylko włączony po stronie serwera (więc teoretycznie niezależnie od wersji Androida Auto), na tę chwilę wciąż pozostaje tylko oczekiwanie.

Użytkownicy reddita zwracają równolegle uwagę na testowe wydanie Androida Auto beta z dopiskiem dogfood.daily, które trafiło do sieci prawdopodobnie przypadkiem. Co istotne, tutaj także nie widać ważnych zmian. Inna ciekawostka to fakt, że wielu kierowców nie dostało aktualizacji Androida Auto nawet do wydań sprzed miesięcy i wciąż korzystają z wersji 7.8 i starszych. Możliwe więc, że proces automatycznej aktualizacji Androida Auto dostępny od Androida 10 wzwyż działa ostatnio niezbyt skutecznie.