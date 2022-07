Android Auto i zmiana w odtwarzaczach: nowe tło dopasowane do albumu

Wcześniej w Androidzie Auto grafika generowana w tle ekranu odtwarzania muzyki zajmowała tylko fragment wyświetlacza i była dużo ciemniejsza, przez co w praktyce większość ekranu pozostawała czarna. Obecne rozwiązanie jest bardziej nowoczesne i efektowne szczególnie wieczorami i nocą. Kolorowe grafiki nie odwracają przy tym wzroku bardziej niż choćby mapa w sekcji nawigacji.

Serwis autoevolution pisze o powyższych zmianach jako elemencie testowanym w Androidzie Auto 7.9 beta, jednak w moim przypadku nowe tła dla muzyki są dostępne w stabilnym wydaniu 7.8. Wszystko wskazuje więc na to, że jest to zmiana po stronie serwera i wszyscy kierowcy korzystający z bieżącego, stabilnego wydania Androida Auto, prędzej czy później zauważą nowe tła w swoich samochodach.

Na reddicie sprawa opisywana jest na przykładzie YouTube Music. Redakcyjny przykład to z kolei Spotify, na podstawie czego wnioskujemy, że zmiana jest po prostu globalna i dotyczy dowolnego odtwarzacza. Aplikacje do muzyki mają w Androidzie Auto spójne interfejsy graficzne, przez co wygląd znacznej ich części (jak nie całości) zależy od obsługi przez samego Androida Auto, a nie od konkretnych aplikacji.