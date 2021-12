Android Auto ma problem z ciemnym motywem. Zmiana ustawień nie pomaga

O usterce informuje autoevolution zwracając uwagę na zgłoszenia użytkowników Androida Auto z oficjalnego forum. Kilka osób opisuje, że problemy z obsługą dziennego i nocnego trybu kolorów udało się w ich przypadku rozwiązać po aktywacji sterowania kolorami przez smartfon. Można to zrobić z poziomu opcji dla programistów. Android Auto zdaje się jednak ignorować te ustawienia po pewnym czasie.

Niestety, opisywany błąd Androida Auto nie jest jedynym, jaki w ostatnich dniach dokucza użytkownikom. Niektórzy doświadczają poważniejszych usterek, w tym problemów z uruchamianiem systemu. To spore wpadki, szczególnie że Android Auto został dopiero co oficjalnie udostępniony w Polsce, a przez to może zainteresować kolejnych kierowców.