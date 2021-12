Android Auto oficjalnie dostępny w Polsce. Ktoś zauważył tę zmianę?

Wszystko wskazuje na to, że twórcy finalnie wywiązali się z obietnicy i dzisiaj Android Auto działa oficjalnie w Polsce. Co ciekawe, zmiana ta mogła nastąpić już dobrych kilka dni, jak nie tygodni temu - jeśli ktoś zauważył, że dzięki temu Android Auto działa w jego smartfonie sprawniej i cechuje się mniejszą liczbą błędów, to jest to sytuacja do pozazdroszczenia.