Android Auto: sposób na problem z grami - hamulec ręczny

Konieczność posługiwania się hamulcem ręcznym celem obsługiwania niektórych funkcji Androida Auto mogą dobrze pamiętać osoby, które pamiętają pierwsze miesiące Androida Auto na rynku . Wówczas system zdawał się nie brać pod uwagę informacji z GPS-a by określać, czy samochód się porusza. W efekcie tylko hamulec ręczny był sygnałem, że samochód nie jest w ruchu, co odblokowywało na przykład możliwość obsługiwania nawigacji - wtedy do wyboru były jedynie Mapy Google lub Waze.

Gry w Androidzie Auto to wyjątkowo proste, mobilne wersje głównie znanych układanek. Trudno mówić tu zarówno o szczególnej przyjemności z grania, jak i wygodzie obsługi, ale nie zmienia to faktu, że stanowią dodatkową opcję w systemie, gdy kierowcy przyjdzie czekać w samochodzie przez dłuższy czas. Pojawia się jednak wówczas pytanie, czy nie łatwiej wziąć do ręki smartfon, by skorzystać z niewspółmiernie większej biblioteki gier w sklepie Google Play, które z pewnością dostarczą lepszej rozrywki.