Android Auto: zamieszanie ze wskaźnikiem pogody kontra Coolwalk

Co ciekawe jednak, po wielu miesiącach wyczekiwania, Google powoli wdraża do samochodów z Androidem Auto nowy interfejs Coolwalk. Chodzi o dzielony ekran, który jednocześnie pokazuje mapę, powiadomienia i inne elementy, dzięki czemu nie jest konieczne tak częste przełączanie się pomiędzy aplikacjami. Na tę chwilę Coolwalk działa tylko w wydaniu beta Androida Auto, ale nie zmienia to faktu, że... wskaźnik pogody ponownie nie jest tu dostępny.